Чи заберуть у школярів весняні канікули? Влада Києва поставила крапку в питанні

Попри довгу зимову перерву, весняний відпочинок для столичних школярів скасовувати не будуть. У КМДА офіційно підтвердили: графік залишається незмінним, і діти зможуть традиційно відпочити протягом тижня – з 23 по 29 березня. Про це повідомили у КМДА, інформує «Главком».

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, у січні школи вже мали вимушені двотижневі канікули, згідно з розпорядженням Кабміну. Тоді розглядали можливість компенсувати цей період за рахунок весняних канікул. Водночас міська влада врахувала позицію освітянської спільноти, яка запропонувала не скасовувати відпочинок.

«Коли у лютому відновлювали освітній процес після вимушених канікул, це питання обговорювали з освітянською спільнотою столиці, зокрема з Асоціацією директорів шкіл Києва. Після складної зими дітям і педагогам важливо мати час для відпочинку, щоб відновити сили перед завершенням навчального року», – зазначив Валентин Мондриївський.

