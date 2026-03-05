Головна Київ Новини
Чи заберуть у школярів весняні канікули? Влада Києва поставила крапку в питанні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Чи заберуть у школярів весняні канікули? Влада Києва поставила крапку в питанні
Протягом тижня діти зможуть відпочити перед завершенням навчального року
фото: kyiv.firstuaschool

Міська влада врахувала позицію освітянської спільноти

Попри довгу зимову перерву, весняний відпочинок для столичних школярів скасовувати не будуть. У КМДА офіційно підтвердили: графік залишається незмінним, і діти зможуть традиційно відпочити протягом тижня – з 23 по 29 березня. Про це повідомили у КМДА, інформує «Главком».

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, у січні школи вже мали вимушені двотижневі канікули, згідно з розпорядженням Кабміну. Тоді розглядали можливість компенсувати цей період за рахунок весняних канікул. Водночас міська влада врахувала позицію освітянської спільноти, яка запропонувала не скасовувати відпочинок.

«Коли у лютому відновлювали освітній процес після вимушених канікул, це питання обговорювали з освітянською спільнотою столиці, зокрема з Асоціацією директорів шкіл Києва. Після складної зими дітям і педагогам важливо мати час для відпочинку, щоб відновити сили перед завершенням навчального року», – зазначив Валентин Мондриївський.

Нагадаємо, сьогодні, 5 березня, в Україні розпочалася реєстрація на проходження Національного мультипредметного тесту (НМТ). Як і в попередні роки, вона відбуватиметься в онлайн-форматі. Інструкцію з реєстрації на НМТ опублікували в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Раніше було затверджено календарний план організації та проведення у 2026 році національного мультипредметного тесту (НМТ). Основні сесії проходитимуть з 20 травня до 25 червня, додаткові – з 17 до 24 липня.

Київ школа школярі Валентин Мондриївський

