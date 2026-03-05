Захисники Протасового Яру після поразки в апеляції готують нову битву за заказник

Власник земельних ділянок, ТОВ «Протасів Яр», через господарський суд домігся скасування рішення Київради від 2022 року, апелюючи до «порушення права власності»

Суд зняв охоронний статус із 16 гектарів зеленої зони заказнику «Протасів яр»

Сьогодні, 5 березня, Північний апеляційний господарський суд частково скасував рішення Київради про створення ландшафтного заказника імені Романа Ратушного. Суд не задовольнив апеляційні скарги Київради та громадської організації «Захистимо Протасів Яр», знявши охоронний статус із 16 гектарів зеленої зони. Це рішення фактично відкриває шлях до забудови території, яку громада захищала роками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне» та Рух «Чесно».

Власник земельних ділянок, ТОВ «Протасів Яр», через господарський суд домігся скасування рішення Київради від 2022 року, апелюючи до «порушення права власності». Попри те, що захисники Протасового Яру наполягали на неправомірності розгляду екологічного питання у господарському суді, апеляція задовольнила вимоги забудовника.

Сьогодні суд залишив без змін рішення суду першої інстанції від 21 грудня 2022 року, яким було частково задоволено позов ТОВ «Протасів яр».

Як зазначено в постанові, апеляційні скарги залишили без задоволення, а рішення господарського суду – без змін у частині задоволення позовних вимог компанії.

Матеріали справи повернуть до суду першої інстанції. Постанова апеляційного суду набирає чинності з дня ухвалення.

«Будемо подавати касаційну скаргу. Ми здогадувалися, що таке рішення можливе. Фактично, Верховний Суд у 2024 році прирівняв заказник, який є об’єктом природно-заповідного фонду, до парків та скверів. Ймовірно, наші опоненти ТОВ «Протасів Яр» подаватимуть на перегляд за нововиявленими обставинами. Будуть намагатися скасувати сервітут», – прокоментував Антон Дикань , адвокат ГО «Протасів Яр».

Раніше в громадській організації пояснювали, що таке рішення може скасувати створення заказника в частині землі, яка належить компанії.

Нагадаємо, у 2004 році Київська міська державна адміністрація видала фірмі «Протасів Яр» дозвіл на забудову території Протасового Яру. Відповідно до цього розпорядження, компанія отримала право на розробку плану території для будівництва житлового комплексу.

У липні 2004 року Київська міська рада передала в оренду ТОВ «Протасів Яр» 15 га для забудови в оренду, змінивши їхню категорію з рекреаційної на житлову та громадську забудову (тобто дозволила забудувати зону відпочинку). У жовтні того ж року продала цю землю фіомі «Протасів Яр».

Місцеві мешканці виступили проти забудови та почали протести ще у 2004 році. Вони організували публічні зібрання, збори підписів та звернення до органів влади з вимогою скасувати рішення. Громадські слухання в 2005 році також підтвердили позицію громади, яка наполягала на збереженні Протасового Яру як зеленої зони.

Протести продовжувалися навіть після підписання договорів купівлі-продажу землі.

20 квітня 2021 року постійна комісія з питань екологічної політики Київської міської ради підтримала ініціативу щодо створення ландшафтного заказника місцевого значення «Протасів Яр». У липні 2022 року Київрада схвалила рішення про створення ландшафтного заказника «Протасів Яр».

23 листопада 2023 року Київрада проголосувала за присвоєння заказнику «Протасів Яр» імені Романа Ратушного. Роман Ратушний – син письменниці, журналістки Світлани Поваляєвої та журналіста, активіста руху «Збережи старий Київ» Тараса Ратушного. Брав активну участь у Євромайдані, разом з іншими студентами постраждав від атаки «Беркута» в ніч на 30 листопада 2013 року. У 2018 році Ратушний очолив ініціативу «Захистимо Протасів Яр», а в 2019 році – однойменну громадську організацію, що були націлені на збереження зеленої зони у Протасовому Яру в центрі Києва та недопущення її забудови. В інтерв'ю «Главкому» Ратушний розповідав про успішну історію боротьби із забудовниками. Роман Ратушний загинув на фронті 9 червня 2022 року під Ізюмом. Він очолював ініціативу «Захистимо Протасів Яр» та боровся проти забудови Протасового Яру.

У 2024 році мешканці Солом’янського району знову звернулися до Київради з вимогою заборонити забудову Протасового Яру. Їхні вимоги полягали в тому, щоб не допустити зміни статусу природної території, провести юридичний захист схилів і впорядкувати територію заказника.

Результатом стало ухвалення Київрадою рішення, яке тепер оскаржується. Це вже третій діючий спір між Київською міською радою та фірмою «Протасів Яр».