Київрада наступного тижня розгляне проєкт плану енергостійкості столиці – Кличко

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Міська влада коригує сформований план енергостійкості, щоб його могла розглянути Київрада
фото: Київська міська рада

Міський голова Києва заявив, що центральна влада не врахувала план енергостійкості столиці у загальному бюджеті допомоги містам

9 березня, в Київраді відбудеться позачергове засідання для розгляду проєкту плану енергостійкості столиці на наступну зиму. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

Він зазначив, що сьогодні, 5 березня, відбулось засідання з фахівцями енергетичної галузі, експертами енергетичної ради столиці та лідерами депутатських фракцій Київради, де був представлений план стійкості Києва, який презентували на засіданні Ради нацбезпеки та оборони 3 березня. Тоді, план стійкості Києва не був затверджений.

Президент України Володимир Зеленський тоді заявив, що дав місту ще тиждень для підготовки плану на наступну зиму.

За словами міського голови столиці, всі плани стійкості, представлені іншими містами, підписані головами обласних військових адміністрацій. Однак план Києва, як стверджує Кличко, «змушують підписати мера».

«Одноосібно я цього зробити, за законом, не можу. Бо для цього документ має ухвалити міська рада», – зазначив Кличко.

Віталій Кличко також зазначив, що пропозиції до плану були вчасно подані Міністерству розвитку громад та територій. 

«Всі закиди в нібито непідготовленості плану столиці є безпідставними. Тим не менш, на РНБО нам дали зрозуміти, що Києву наразі не допомагатимуть. Тому коригуємо ті плани, які сформували. Щоб їх могла розглянути Київрада. Щоб вони були реалістичними», – наголосив Віталій Кличко.

«Главком» писав, що РНБО затвердила плани стійкості для всіх регіонів України, крім Києва, який не включили до загального бюджету державної допомоги та надали додатковий час на підготовку. Мер столиці Віталій Кличко заявив про політичний тиск та відсутність підтримки з боку уряду, тоді як президент Володимир Зеленський наголосив на неготовності міста до зими та персональній відповідальності мера за енергетичну безпеку, запропонувавши допомогу свого радника Олександра Кубракова.

