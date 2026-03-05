Бронювання через «працевлаштування» у виші: перед судом постане киянка-посередниця

За даними прокуратури, за свою допомогу жінка брала з військовозобов’язаних 15 тис. євро

Столична прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо киянки, яка пропонувала свої послуги щодо фіктивного працевлаштування чоловіків до одного з вищих навчальних закладів Києва задля бронювання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними прокуратури, за свою допомогу жінка брала з військовозобов’язаних 15 тис. євро, з яких 5 тис. євро для неї, а решта – працівнику університету, який сприяв працевлаштуванню в навчальному закладі.

«Затримали жінку відразу після отримання 5 тис. євро», – повідомили у прокуратурі.

Жінку затримано після одержання грошей фото: Київська міська прокуратура

Як повідомили у прокуратурі сьогодні, 5 березня, обвинувальний акт щодо працівника університету, який сприяв киянці у фіктивному працевлаштуванні чоловіків до навчального закладу, було скеровано до суду у лютому поточного року.

Дії обвинуваченої кваліфіковано за ч. 2 ст. 369-2 КК України, а саме як одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.