Масована атака на столицю: Кличко звернувся до киян

Центральні вулиці Києва перекрили правоохоронці, працюють рятувальні служби

Після масованого обстрілу столиці сьогодні зранку, 10 жовтня, постраждали два райони міста – Шевченківський та в Солом‘янський. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Столиця під атаками російських терористів! Ракети вразили об‘єкти в центрі міста (в Шевченківському районі) та в Солом‘янському районі. Повітряна тривога, а значить і загроза, триває. Я звертаюся до всіх мешканців столиці: під час тривоги перебувайте в укриттях. У місто, якщо немає гострої необхідності, сьогодні краще не виїжджати», – написав Кличко.

Мер Києва також закликав мешканців передмість не їхати сьогодні в столицю.

Центральні вулиці Києва перекрили правоохоронці, працюють рятувальні служби.

Нагадаємо, столичний метрополітен частково призупинив роботу.

Як повідомлялося, сьогодні вранці, 10 жовтня, росіяни атакували столицю України – Київ. За попередньою інформацією одна з ракет влучила на вул. Володимирській.