  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Моторошна ДТП у Мелітополі: автомобіль розірвало на шматки

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Внаслідок аварії машину розірвало навпіл - Моторошна ДТП у Мелітополі: автомобіль розірвало на шматки
    Внаслідок аварії машину розірвало навпіл

    Вночі у Мелітополі під час ДТП загинули люди

    Сьогодні вночі, 11 січня 2022 року, у Мелітополі сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода.

    «11 січня о 01:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну на проспекті Б. Хмельницького. Прибувши на місце події, бійці ДСНС встановили, що водій легкового автомобіля «Chevrolet Cruze» з’їхав у кювет та врізався в дерево», – йдеться у повідомленні рятувальників.

    Внаслідок ДТП 36-річний водій легковика та 31-річна пасажирка загинули. Співробітники ДСНС за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували тіла загиблих з понівеченої автівки.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Моторошна ДТП у Мелітополі: автомобіль розірвало на шматки
    Моторошна ДТП у Мелітополі: автомобіль розірвало на шматки
    Моторошна ДТП у Мелітополі: автомобіль розірвало на шматки

    Вночі на проспекті Б. Хмельницького в районі Чорного гастронома автомобіль Шевролет круз на швидкості вилетів з дороги і врізався в дерево.

    Внаслідок аварії машину розірвало навпіл.

    Також на місці події працювали співробітники поліції та медики швидкої допомоги.

    До слова, п’яний водій Toyota влаштував масштабну ДТП у Києві.

    Теги: ДТП автомобіль Запорізька область
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Моторошна ДТП у Мелітополі: автомобіль розірвало на шматки