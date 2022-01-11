Моторошна ДТП у Мелітополі: автомобіль розірвало на шматки

Вночі у Мелітополі під час ДТП загинули люди

Сьогодні вночі, 11 січня 2022 року, у Мелітополі сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода.

«11 січня о 01:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну на проспекті Б. Хмельницького. Прибувши на місце події, бійці ДСНС встановили, що водій легкового автомобіля «Chevrolet Cruze» з’їхав у кювет та врізався в дерево», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Внаслідок ДТП 36-річний водій легковика та 31-річна пасажирка загинули. Співробітники ДСНС за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували тіла загиблих з понівеченої автівки.

Вночі на проспекті Б. Хмельницького в районі Чорного гастронома автомобіль Шевролет круз на швидкості вилетів з дороги і врізався в дерево.

Внаслідок аварії машину розірвало навпіл.

Також на місці події працювали співробітники поліції та медики швидкої допомоги.

До слова, п’яний водій Toyota влаштував масштабну ДТП у Києві.