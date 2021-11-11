Масштабна пожежа в Києві: горіла станція техобслуговування (фото)

Під час пожежі постраждав працівник СТО

У середу, 10 листопада, ввечері сталась пожежа на станції техобслуговування на вул. Бойчука, 45 у Голосіївському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 20:19, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці рятувальники встановили, що загоряння виникло у двоповерховій будівлі СТО. Найближче джерело водопостачання знаходиться більш ніж з 1,5 км, тому було організовано прокладання додаткових магістральних ліній та організовано підвезення води.

Пожежу на площі 200 кв. м було ліквідовано о 22:58.

У ході гасіння пожежі від дії високих температур сталося руйнування конструкцій даху, де зберігалися автомобільні шини. Рятувальниками проводилося розбирання та проливання конструкцій даху.

На місці події залучалось 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 47 чоловік особового складу.

Ще до прибуття рятувальних підрозділів до бригади швидкої медичної допомоги звернувся працівник СТО, який намагався загасити пожежу. З ознаками отруєння продуктами горіння та опіками обличчя чоловік був госпіталізований до лікарні.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.