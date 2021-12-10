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    Масштабна пожежа в Києві: горить двоповерховий склад (фото, відео)

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    Загорання виникло на другому поверсі складу - Масштабна пожежа в Києві: горить двоповерховий склад (фото, відео)
    Загорання виникло на другому поверсі складу
    фото: ДСНС

    Під час ліквідації пожежі було евакуйовано шість осіб

    У п’ятницю, 10 грудня, виникла пожежа у складському приміщенні на вул. Льва Толстого, 67 у Солом'янському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 13:14.

    На місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Рятувальники встановили, що загоряння виникло на другому поверсі складського приміщення.

    Площа пожежі складає 200 кв. м.

    Під час гасіння по висувній драбині було евакуйовано шість осіб.

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    Масштабна пожежа в Києві: горить двоповерховий склад (фото, відео)
    Масштабна пожежа в Києві: горить двоповерховий склад (фото, відео)
    Масштабна пожежа в Києві: горить двоповерховий склад (фото, відео)
    фото: ДСНС

    На місці пожежі задіяно шість одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 25 чоловік особового складу ДСНС.

    Локалізація наразі триває.

    За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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    Масштабна пожежа в Києві: горить двоповерховий склад (фото, відео)