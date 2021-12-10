Масштабна пожежа в Києві: горить двоповерховий склад (фото, відео)

Під час ліквідації пожежі було евакуйовано шість осіб

У п’ятницю, 10 грудня, виникла пожежа у складському приміщенні на вул. Льва Толстого, 67 у Солом'янському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 13:14.

На місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Рятувальники встановили, що загоряння виникло на другому поверсі складського приміщення.

Площа пожежі складає 200 кв. м.

Під час гасіння по висувній драбині було евакуйовано шість осіб.

На місці пожежі задіяно шість одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 25 чоловік особового складу ДСНС.

Локалізація наразі триває.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.