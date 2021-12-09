У столиці під час руху загорілася вантажівка (фото, відео)

Пожежа знищила вантаж у фургоні

За минулу добу, 8 грудня, столичні рятувальники тричі ліквідовували пожежі в автомобілях. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Так, 8 грудня о 19:00 до рятувальної служби надійшло повідомлення про пожежу на вул. Пухівській, 1 в Деснянському районі столиці. На місці рятувальники встановили, що на території гаражно-будівельного кооперативу в автомобілі Volvo S40 виникла пожежа. Пожежу було ліквідовано о 19:20. На місці події працювало дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 11 чоловік особового складу ДСНС.

Наступний подібний виклик надійшов о 19:43. Повідомлялось про пожежу на вул. Заболотного, 148-А в Голосіївському районі столиці. По прибуттю рятувальників на місце було встановлено, що на проїжджій частині дороги під час руху у фургоні вантажного автомобіля Mercedes-Benz виникла пожежа з розповсюдженням на кабіну. Пожежу було ліквідовано о 20:38.

Внаслідок пожежі згоріла внутрішня обшивка фургону, частково вигорів вантаж, пошкоджено внутрішнє оздоблення кабіни, особисті речі, закопчено стіни та стелю.

На місці пожежі працювало чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 18 чоловік особового складу ДСНС.

Третій виклик надійшов до Служби порятунку о 22:56. Повідомлялось про пожежу на вул. Вікентія Беретті, 8 в Деснянському районі столиці. На місці було встановлено, що у дворі 16-поверхового житлового будинку в автомобілі Hyundai Elantra виникла пожежа. Загорання було ліквідовано о 23:15.

Жертв і постраждалих внаслідок цих подій немає.

Причини та обставини усіх трьох випадків встановлюватимуть правоохоронні органи.

Як повідомлялося, у ніч на 8 грудня сталося загорання трьох автомобілів у дворі дев’ятиповерхового житлового будинку на вул. Дегтярівська, 26-А у Шевченківському районі столиці.