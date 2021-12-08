На Лук’янівці горіли три автомобілі

Автомобільна пожежа сталась уночі

У ніч на середу, 8 грудня, сталося загорання автомобілів у дворі дев’ятиповерхового житлового будинку на вул. Дегтярівська, 26-А у Шевченківському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 03:19. На місці події під час проведення розвідки рятувальниками було встановлено, що у моторному відсіку автомобіля Mazda-3 сталося загоряння з розповсюдженням на поруч припарковані автомобілі Mazda-323 та Opel Vectra.

Вогонь було ліквідовано о 03:38.

Внаслідок пожежі в автомобілі Mazda-3 пошкоджено моторний відсік та лакофарбове покриття, в автомобілі Mazda-323 пошкоджено моторний відсік, лакофарбове покриття та передні колеса,а в автомобілі Opel Vectra пошкоджена ліва фара та лакофарбове покриття.

До ліквідації було залучено три одиниці техніки та 13 чоловік особового складу ДСНС.

Причини та обставини пожежі встановлюються правоохоронцями.

Як повідомлялося, 7 грудня ввечері в селі Проліски Бориспільського району сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода: сталося зіткнення вантажівки та легкового автомобіля. Одразу після зіткнення легкова автівка загорілася.

2 грудня столичні рятувальники двічі ліквідовували пожежі в автомобілях.

26 листопада на перехресті вулиць Федорова і Малевича в Голосіївському районі Києва згорів автомобіль Ford Mustang.