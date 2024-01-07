Кличко з дружиною ділять майно: меру Києва дістався будинок за 69 млн грн

Влітку 2022 року Віталій Кличко зізнався журналістам, що розлучається зі своєю дружиною Наталією

Градоначальник Києва Віталій Кличко отримав у власність будинок відпочинку площею 785,5 кв. м у селі Лютіж , що під Києвом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані держреєстру речових прав.

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Раніше цим будинком володіла дружина Кличка Наталя Єгорова. Однак 20 грудня 2023 року, згідно з договором про поділ майна подружжя, Віталій Кличко став одноосібним власником цієї нерухомості. Її вартість оцінена у 69,1 млн грн.

дані з держреєстру речових прав

Як відомо, у серпні 2022 року Віталій Кличко зізнався журналістам, що розлучається зі своєю дружиною Наталією. Мер столиці уточнив, що не таємниця, що вони багато років живуть у різних країнах.

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«Багато років – різні інтереси, різне життя. І ми вирішили вже оформити це офіційно. Це бажання обох сторін. У нас залишилися добрі взаємини, ми поважаємо одне одного, діти вже дорослі, і життя триває», – сказав Кличко.

Віталій та Наталія одружилися 26 квітня 1997 року. У сімʼї Кличків народилося троє дітей: у 2000 році – син Єгор-Деніел, в 2002-му – дочка Єлизавета-Вікторія, у 2005-му – син Максим. Сама Наталія живе у Німеччині, а діти навчаються за кордоном.