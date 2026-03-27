Кличко за рік збільшив свої доходи вп’ятеро: декларація

Найбільше надходжень на суму 7,46 млн грн мер отримав у вигляді роялті від іноземної компанії, власником якої є рідний брат Володимир

У 2025 році доходи міського голови Києва Віталія Кличка зросли вп’ятеро порівняно з 2024 роком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.

Згідно з декларацією мера, минулого року він заробив 15 млн грн (сюди не враховується два подарунки у негрошовій формі на загальну суму 1,7 млн грн, які зробив рідний брат Володимир).

Половину суми всіх доходів (7,46 млн грн) склали роялті від Klitschko Ventures GmbH. За даними сервісу міжнародних розслідувань YC World, іноземна компанія належить брату мера Володимиру Кличку.

Крім того, градоначальник столиці задекларував 3,19 млн грн роялті від британської Chartwell Partners LTD (агентство спікерів, яке залучає лідерів думок та мотиваційних спікерів до низки заходів) і 2,08 млн грн роялті від британської компанії Steel City Interactive, яка займається створенням відеоігор.

Також серед доходів – річна мерська зарплата у 1,44 млн грн і 892 тис. грн доходу від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав). Ідеться про продаж автомобіля Land Rover Discovery, 2013 року випуску. Попереднім володільцем автівки була колишня дружина Кличка Наталія Єгорова, з якою він розлучився під час війни. Новим власником позашляховика став київський підприємець Артур Шахсуваров.

Для порівняння. У 2024 році доходи Віталія Кличка складалися із зарплати на суму 1,23 млн грн і роялті у розмірі 1,53 млн грн від британської компанії Steel City Interactive.

За рік перелік нерухомого майна міського голови Києва залишився незмінним: дві квартири площами 251,8 кв. м і 43,6 кв. м у столиці (оселя на 43 «квадрата» належить брату Володимиру, а мер лише користується); будинок відпочинку площею 785,5 кв. м у селі Лютіж під Києвом і земельна ділянка площею 0,25 га у селі Лютіж Київської області, яка належить місцевій сільській раді, а Віталій Кличко нею користується.

У власності Кличка сім брендових годинників, камінний годинник камінний ІІ половина ХІХ століття, білий рояль Yamaha DC1A і два карабіни.

Парк автівок декларанта, за винятком вищезгаданого Land Rover Discovery, теж без змін: мотоцикл Fine Custom Puncher, 2009 року випуску, причіп Ironhorse Widebody, 2013 року випуску. Іще Віталій Кличко безоплатно користується двома автівки Toyota Sequoia, 2021 року випуску і Toyota Sequoia, 2024 року. Машини записано на ТОВ «Болє», яке належить Володимиру Кличку.

У декларації столичного мера є низка заощаджень у вигляді готівки та збережень у банках. Зокрема, $54,2 тис., 38 тис. євро і 203,3 тис. грн готівкою; $192,2 тис., 153,2 тис. євро і 1,12 млн грн на рахунках у банках.

Також Віталій Кличко відобразив 2,15 млн євро і $53,6 тис., які він позичив брату Володимиру і той повинен повернути. Наприклад, на момент подачі першої електронної декларації за 2015 рік сума позики, яку надав мер, була значно більшою: 8,51 млн євро і $741,5 тис.