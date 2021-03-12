Коронавірус у Києві: 896 нових випадків

Від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померло 23 пацієнти

Станом на ранок 12 березня в Києві зафіксовано 896 нових випадків інфікування коронавірусом.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу, оприлюднені апаратом РНБО.

12 березня у столиці підтвердили ще 896 нових випадків Covid-19. Від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померло 23 пацієнти.

У Київській області загалом 80 669 випадків коронавірусу. За добу виявлено 697 інфікованих.

В Україні за минулу добу, 11 березня, виявили 12 946 випадків Covid-19. Також 4 630 людей одужали, а 230 — померли від ускладнень захворювання. За добу госпіталізували 3 843 пацієнти з підозрою або діагнозом COVID-19.

Від початку пандемії в Україні виявили 1 438 468 випадків коронавірусної хвороби. З них 1 214 876 пацієнтів одужали, а 27 915 — померли від ускладнень захворювання.

За останню добу найбільше нових випадків зафіксували в Житомирській (1 310), Вінницькій (940), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях, а також у Києві (896).