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    Понад тисячу щеплень за добу: у Києві та області люди стали охочіше вакцинуватися від корона вірусу

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    За 11 березня в Україні зробили на 2 961 щеплення більше, ніж за попередню добу - Понад тисячу щеплень за добу: у Києві та області люди стали охочіше вакцинуватися від корона вірусу
    За 11 березня в Україні зробили на 2 961 щеплення більше, ніж за попередню добу
    Фото: з відкритих джерел

    За добу в Україні щеплено 8 859 осіб

    У Київській область упродовж 11 березня першу дозу вакцини отримали 950 осіб.

    За минулу добу у Києві вакцинували 230 осіб, про це повідомляє Telegram-канал Міністерства охорони здоров’я «Коронавірус_інфо».

    Загалом у столиці щепили 980 осіб. У Київській області від початку вакцинації препарат ввели уже 2 729 українцям.

    За добу в Україні щеплено 8 859 осіб, від початку кампанії вакцинації, з 24 лютого, – 38 237 громадян, усі вони отримали поки що одну дозу вакцини з двох необхідних. За 11 березня в Україні зробили на 2 961 щеплення більше, ніж за попередню добу. Вакцинацію здійснювали 162 мобільні бригади.

    Найбільше щеплень за добу зробили у Київській області ‒ 950. Також серед лідерів Дніпропетровська (800) та Донецька (610) області. Найменше за добу щепили у Чернігівській (80) та Житомирській (128) областях.

    Загалом найбільше вакцинували у Донецькій області ‒ там щеплення зробили 4 114 людям. А найменше ‒ у Чернігівській області (626).

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    Теги: Київ щеплення вакцинація коронавірус
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