Відсьогодні метро Києва працює інакше: чому на деяких станціях відсутні касири

Люди переходять до сучасних способів оплати проїзду, поповнення транспортних карток

У Києві шість станцій столичної підземки від 16 лютого почали працювати без касирів. Про це розповіли у КП «Київському метрополітені», пише ТСН.

На станції київського метро «Почайна» від восьмої вечора касир працюватиме лише на одному вході, на іншому – квитки до підземки доведеться купувати через термінал, або ж користуватись платіжними картками чи проїзними.

Мова про такі станції та безпосередньо вестибюлі:

«Житомирська» (вест. №1),

«Нивки» (вест. №2),

«Почайна» (вест. №2),

«Іподром» (вест. №1),

«Харківська» (вест. №1),

«Бориспільська» (вест. №2).

Київський метрополітен вдався до такого експерименту заради цифровізації. Наприклад, вже давно ми купуємо квитки у кіно онлайн, так само і квитки на потяг. Тож подібну практику хочуть започаткувати і в підземці. Про це розповіла заступниця начальника КП «Київський метрополітен» Наталія Макогон.

«Касирів там не буде з восьмої вечора до восьмої ранку. Всі станції обладнані автоматами, де самостійно можна купити квиток і купити картку. І наші пасажири переходять в онлайн. І, відповідно, кількість пасажирів, які потребують послуги касира, наприклад, підійти до вікна щось запитати, їх зменшується. Люди переходять до сучасних способів оплати, поповнення (транспортних карток – ред.)», – каже Макогон.

Серед переваг такої системи – зекономлений час, не доведеться стояти в натовпі, не буде черг – а це дуже важливо під час пандемії.

За кілька місяців дані подібного експерименту проаналізують і вже тоді, можливо, поширять його і на інші станції. Але тут постає питання: якщо колись метро все таки перейде в онлайн чи на безконтактну оплату, що буде з касирами? Але, роботу ніхто не втратить, запевнила заступник начальника Макогон.

«Ми – комунальна установа. Ми завжди пропонуємо альтернативу – так передбачає законодавство. Люди, які працюють в метрополітені, вони проходять спецефічне навчання, тому ми робимо все, щоб залишати у себе тих людей, яких ми навчили у себе на підприємстві», – наголосила Макогон.

Нагадаємо, із 16 лютого киянам треба бути готовими до натовпів у підземці.

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