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    Відсьогодні метро Києва працює інакше: чому на деяких станціях відсутні касири

    Київський метрополітен вдався до такого експерименту заради цифровізації - Відсьогодні метро Києва працює інакше: чому на деяких станціях відсутні касири
    Київський метрополітен вдався до такого експерименту заради цифровізації
    фото з відкритих джерел

    Люди переходять до сучасних способів оплати проїзду, поповнення транспортних карток

    У Києві шість станцій столичної підземки від 16 лютого почали працювати без касирів. Про це розповіли у КП «Київському метрополітені», пише ТСН.

    На станції київського метро «Почайна» від восьмої вечора касир працюватиме лише на одному вході, на іншому – квитки до підземки доведеться купувати через термінал, або ж користуватись платіжними картками чи проїзними.

    Мова про такі станції та безпосередньо вестибюлі:

    • «Житомирська» (вест. №1),
    • «Нивки» (вест. №2),
    • «Почайна» (вест. №2),
    • «Іподром» (вест. №1),
    • «Харківська» (вест. №1),
    • «Бориспільська» (вест. №2).

    Київський метрополітен вдався до такого експерименту заради цифровізації. Наприклад, вже давно ми купуємо квитки у кіно онлайн, так само і квитки на потяг. Тож подібну практику хочуть започаткувати і в підземці. Про це розповіла заступниця начальника КП «Київський метрополітен» Наталія Макогон.

    «Касирів там не буде з восьмої вечора до восьмої ранку. Всі станції обладнані автоматами, де самостійно можна купити квиток і купити картку. І наші пасажири переходять в онлайн. І, відповідно, кількість пасажирів, які потребують послуги касира, наприклад, підійти до вікна щось запитати, їх зменшується. Люди переходять до сучасних способів оплати, поповнення (транспортних карток – ред.)», – каже Макогон.

    Серед переваг такої системи – зекономлений час, не доведеться стояти в натовпі, не буде черг – а це дуже важливо під час пандемії.

    За кілька місяців дані подібного експерименту проаналізують і вже тоді, можливо, поширять його і на інші станції. Але тут постає питання: якщо колись метро все таки перейде в онлайн чи на безконтактну оплату, що буде з касирами? Але, роботу ніхто не втратить, запевнила заступник начальника Макогон.

    «Ми – комунальна установа. Ми завжди пропонуємо альтернативу – так передбачає законодавство. Люди, які працюють в метрополітені, вони проходять спецефічне навчання, тому ми робимо все, щоб залишати у себе тих людей, яких ми навчили у себе на підприємстві», – наголосила Макогон.

    Нагадаємо, із 16 лютого киянам треба бути готовими до натовпів у підземці.

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    Теги: Київ метро кияни послуги квиток час
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    Відсьогодні метро Києва працює інакше: чому на деяких станціях відсутні касири