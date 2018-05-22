Мер Миронівки живе у маленькій квартирі і ніяк не може добудувати гараж

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Мер Миронівки Віталій Савенко

Міський голова Миронівки живе на зарплату і пенсію

Віталій Савенко, мер Миронівки Київської області, володіє лише частиною квартири в рідному місті і недобудованим гаражем. Живе градоначальник на одну зарплату і пенсію.

Про це стало відомо з декларації Савенка за 2017 рік.

З членів сім'ї градоначальник вказав дружину Савенко Любов Миколаївну.

Володіє Віталій Савенко частиною квартири площею 68,4 м² у Миронівці, на яку має права також якась Рядінська Олена Костянтинівна.

З незавершених об'єктів будівництва у мера є гараж в Миронівці на 33 м², у його дружини - гараж на 53 квадратних метри.

Їздить Віталій Савенко на автомобілі Mitsubishi Outlander 2006 року випуску, який він придбав у 2012 році за 80 тис. гривень.

Заробив мер Миронівки в 2017 році 169 265 гривень. Також він вийшов на пенсію, її розмір склав 35 830 гривень. Дружина Любов вказала пенсію у розмірі 18 569 гривень.

До слова, в 2017 році заробіток міського голови Броварів Ігоря Сапожка виріс в три рази. Також мер міста придбав собі автомобіль.

Джерело: КиевVласть