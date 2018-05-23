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    Мерія хоче розширити можливості системи відеоспостереження у Києві

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    Мерія хоче розширити можливості системи відеоспостереження у Києві

    У мерії пояснюють: це допоможе підтримувати громадський порядок, оперативніше розкривати злочини та швидко реагувати на виникнення надзвичайних ситуацій

    22 травня на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та реклами депутати погодили затвердження Положення про комплексну систему відеоспостереження міста Києва. 

    Положення про комплексну систему відеоспостереження  визначає принципи її роботи, процедуру формування, права та обов’язки об’єктів і суб’єктів відеоспостереження, вимоги до обробки та захисту персональних даних. Столиця першою з українських міст підготувала і планує затвердити відповідне Положення. У мерії пояснюють: це допоможе підтримувати громадський порядок, оперативніше розкривати злочини та швидко реагувати на виникнення надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє прес-служба Київради.

    У Положенні детально окреслено підключення до системи засобів відеофіксації, що перебувають у чужому володінні, та порядок отримання доступу до зібраних даних. Наприклад, комунальні дорожні служби, як користувачі з обмеженим доступом, матимуть змогу лише моніторити загальну картину та роботу своїх підрозділів у різних куточках міста. Ширший доступ матимуть правоохоронні та спеціальні служби. На основі мотивованого звернення вони зможуть отримати інформацію з відеоархіву чи системи аналізу розпізнавання номерних знаків, облич, порушень правил дорожнього руху тощо. 

    «Київ є першим українським містом, яке розробило і готує до затвердження Положення про систему відеоспостереження, що є власністю територіальної громади. Ми прагнемо, щоб цей елемент безпеки громадян у будь-якому куточку столиці застосовувався у правовому полі, а правоохоронні органи за потреби мали чіткий алгоритм отримання інформації з міського архіву. В ідеалі,  громадські об’єкти – ТРЦ, банки та інші адміністративні будівлі – інтегрують свої системи відеоспостереження в загальноміську і максимально доповнять її», – зазначив голова постійної комісії Київради з питань транспорту, зв’язку та реклами  Олексій Окопний.

    Адміністратором системи відеоспостереження є комунальне підприємство «Інформатика». Дані, отримані із засобів відеофіксації, зберігатимуться в системі протягом 30 календарних днів, а потім автоматично знищуватимуться. Загалом система відеоспостереження є частиною комплексних цільових програм «Електронна столиця» і профілактики та протидії злочинності «Безпечна столиця». 

    Проект рішення «Про затвердження Положення про комплексну систему відеоспостереження міста Києва» мають затвердити на одному із пленарних засідань Київради.

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