Мешканці Оболоні зможуть добиратися до центру столиці трамваєм
- Сьогодні, 17:48
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Приємна новина для жителів Оболоні
З 1 березня трамвайний маршрут №16, який курсував від ст. м. Героїв Дніпра до вулиці Семена Скляренка, буде подовжено до станції метро Контрактова площа.
Про це інформує прес-служба «Київпастрансу», повідомляє «Главком».
«Це дозволить покращити транспортне сполучення Оболонського району з центральною частиною міста», - повідомляють столичні перевізники..
На оновленому маршруті працюватимуть дев'ять трамваїв з інтервалом руху у години пік до 10 хвилин.
З деталями маршруту та можливостями пересадок можна ознайомитися на представленій нижче схемі: