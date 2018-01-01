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    Мешканці Оболоні зможуть добиратися до центру столиці трамваєм

    Приємна новина для жителів Оболоні
    З 1 березня трамвайний маршрут №16, який курсував від ст. м. Героїв Дніпра до вулиці Семена Скляренка, буде подовжено до станції метро Контрактова площа. Про це інформує прес-служба «Київпастрансу», повідомляє «Главком». «Це дозволить покращити транспортне сполучення Оболонського району з центральною частиною
    • Сьогодні, 17:48
    • Розсилка

    Приємна новина для жителів Оболоні

    З 1 березня трамвайний маршрут №16, який курсував від ст. м. Героїв Дніпра до вулиці Семена Скляренка, буде подовжено до станції метро Контрактова площа.

    Про це інформує прес-служба «Київпастрансу», повідомляє «Главком».

    «Це дозволить покращити транспортне сполучення Оболонського району з центральною частиною міста», - повідомляють столичні перевізники..

    На оновленому маршруті працюватимуть дев'ять трамваїв з інтервалом руху у години пік до 10 хвилин.

    З деталями маршруту та можливостями пересадок можна ознайомитися на представленій нижче схемі:

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