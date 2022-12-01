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Мешканці зруйнованого будинку на Жилянській почали висувати вимоги владі

Надія Клочко
glavcom.ua
Мешканці зруйнованого будинку на Жилянській почали висувати вимоги владі
Мешканці чотириповерхівки на Жилянській, 116А переконані, що будівлю можна відновити
фото: glavcom.ua

Власникам зруйнованого житла місто пропонує нові квартири, але вони вимагають більшого

Столична влада вирішила не відбудовувати чотириповерхівку на вулиці Жилянській, 116А у центрі Києва, в яку 17 жовтня врізався іранський дрон, а надати 16 родинам, які проживали у цьому будинку інше житло. Однак мешканці будинку відкинули пропозицію влади та відмовляються переїжджати на околиці. Про це жителі будинку розповіли кореспонденту «Главкома».

Власники квартир будинку на вулиці Жилянській, 116А, який був частково зруйнований внаслідок російської атаки, тепер домагаються відновлення принаймні вцілілої частини багатоповерхівки. Переселятися з будинку, за який вони раніше воювали із забудовником, вони не хочуть і готові навіть самостійно сплатити певну суму за ремонт.

Мешканці будинку на Жилянській кажуть: усвідомлюють, що відбудова коштуватиме мільйони гривень, але підозрюють, що столична влада відмовляється його ремонтувати не з цієї причини, а тому що земля під старою багатоповерхівкою у центрі Києва коштує ще дорожче.

«Ми будемо вимагати відновлення, адже з усього будинку пошкоджено лише чотири квартири, інша половина дому ціла. Наприклад, у моїй квартирі (вона у правій, вцілілій частині), тріщин на стінах немає. Тому на сьогодні існують два варіанти: або повністю руйнувати будинок і зводити новий, або відбудовувати його пошкоджену половину. Про це від міської влади ми почули вже після того, як створили ОСББ і заявили у соцмережах, що вимагаємо відновлення будинку. 25 листопада, відбулася перша нарада, на якій було сказано, що варіанти відбудови будинку шукатимуть архітектори. Для цього вже проводять експертизи – оглядають фундамент і стіни. Ми чекаємо на їхній висновок, де буде сформовано, як наш будинок можна відбудувати», – зазначила голова ОСББ будинку Тетяна Махрінська.

Жінка розповіла: коли мер Києва Віталій Кличко заявив, що будинок не підлягає відновленню, деякі мешканці запанікували і вже були готові погодитися на інше житло, аби не залишитися взагалі бездомними.

Будинок на Жилянській був частково зруйнований внаслідок атаки ворожого дрона
Будинок на Жилянській був частково зруйнований внаслідок атаки ворожого дрона

«Нас спершу викликали по одному (окремо кожну квартиру) у департамент будівництва. Там сказали, що є лише два варіанти: або заселитись у квартиру у новобудові на вулиці Польській (у Дарницькому районі, лівий берег Києва, це ближче до околиць міста ніж до центру, – «Главком»), або отримати грошову компенсацію. Але у якому розмірі – не озвучували. Тоді дві родини погодилися поїхати і подивитися на квартири. З’ясувалося, що вони розташовані на 23 поверсі у новобудові. Зараз, під час відключень світла, це поганий варіант. Газу і води там також не буде. Плюс, будинок ще треба доводити до ладу після забудовників. Тобто нам запропонували геть не те, що ми мали. Фактично та новобудова за Червоним Хутором – одна з останніх у межах Києва, далі вже танковий завод. Біля нього нам теж менш за все хочеться зараз жити», – пояснює Тетяна Махрінська.

Водночас мешканці будинку на Жилянській дізналися, що інші будинки з аналогічними руйнуваннями вже почали відбудовувати.

Актив жителів будинку на Жилянській ще чекає на висновок архітекторів, але загалом вони готові навіть розділити із містом витрати на відбудову.

«Коли архітектори приїхали – сказали, що будинок, можливо, не настільки аварійний, щоби його зносити. Тобто можна буде лише добудувати іншу половину. Поки що немає результатів експертизи, але сподіваємось, що, незалежно від висновку, ми зможемо повністю відбудувати будинок за рік чи два», – каже Тетяна Махрінська.

Нагадаємо, 17 жовтня російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі було зафіксовано влучання по житловому будинку на вулиці Жилянській. П’ятеро людей, серед яких вагітна жінка, – загинули. Половину будинку було зруйновано.

Міністерство культури та інформаційної політики України повідомило, що пошкоджений 120-річний будинок у центрі Києва є частиною київської історичної забудови. У Мінкульті наголосили, що будинок має архітектурну та історичну цінність. Зведений на рубежі ХІХ-ХХ століть чотириповерховий будинок поєднував елементи типового зразка київського цегляного стилю та водночас дрібні ліплені неоготичні деталі. 

Теги: будівництво житло будинок Київ

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