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    HiTech

    Zoom планує співпрацювати із ФБР

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    Сервіс наскрізного шифрування трафіку більше не буде безкоштовним для користувачів&nbsp;Zoom - Zoom планує співпрацювати із ФБР
    Сервіс наскрізного шифрування трафіку більше не буде безкоштовним для користувачів Zoom

    Причиною такого рішення є можливість використання платформи для вирішення незаконних питань

    Популярна для відеоконференцій платформа Zoom Video Communications Inc. оголосила, що планує співпрацювати з Федеральним бюро розслідувань США та місцевими правоохоронцями. 

    Про це повідомляє The Guardian

    Причиною такого рішення є можливість використання платформи для вирішення незаконних питань.  

    Окрім того, за словами генерального директора компанії, сервіс наскрізного шифрування трафіку більше не буде безкоштовним для користувачів. Ця функція буде доступна лише для користувачів, які платять за платформу. 

    Наскрізне шифрування забезпечує обмін даних користувачів та є важливим для вирішення конфіденційних питань під час відеоконференції в Zoom.

    Раніше повідомлялося, що у Сінгапурі суд оголосив смертний вирок наркоторговцю через Zoom.

    До слова, нещодавно патріарх Філарет вийшов у Zoom.

    США ФБР інтернет технології поліція
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