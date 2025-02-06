Міносвіти затвердило склад Наглядової ради Київського авіаційного інституту

Претендентів було 31 на сім місць у наглядовій раді

Призначення членів ради відбулося за процедурою експериментального проєкту

Міністерство освіти і науки України затвердило склад наглядової ради ДУ “Київський авіаційний інститут” (КАІ). Інститут став третім закладом вищої освіти, у якому запровадили наглядову раду в межах експериментального проєкту. Про це йдеться в повідомленні Міністерства освіти та науки України.

Зазначається, що це важлива частина трансформації системи вищої освіти, спрямована на підвищення ефективності управління університетами.

До складу нової наглядової ради КАІ увійшли:

Євгенія Беспалова , керівниця екосистеми UNIT.City

, керівниця екосистеми UNIT.City Андрій Бродецький , інвестиційний аналітик Horizon Capital

, інвестиційний аналітик Horizon Capital Ганна Гвоздяр , заступниця Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України

, заступниця Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Роман Грищук , голова підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти й адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу

, голова підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти й адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу Антон Сененко , старший науковий співробітник відділу фізичної електроніки Інституту фізики НАН України

, старший науковий співробітник відділу фізичної електроніки Інституту фізики НАН України Петро Чернишов , засновник ГО «Контора Пі», інвестор

, засновник ГО «Контора Пі», інвестор Тарас Чмут, директор Громадської організації «Повернись живим!»

Претендентів було 31 на сім місць у наглядовій раді фото: Міністерство освіти і науки України

Зазначається, що призначення членів ради відбулося за процедурою експериментального проєкту, згідно з якою членів наглядової ради добирає незалежний комітет у складі шести авторитетних експертів. Усі кандидати пройшли прозорий конкурсний добір, співбесіду з комітетом, а також перевірку в органах безпеки. Претендентів було 31 на сім місць у наглядовій раді.

Записи співбесід із кандидатами доступні на офіційних ресурсах Міністерства освіти і науки України.

Раніше наглядові ради вже затвердили в Запорізькому національному університеті та Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

Нагадаємо, виконувачкою обов’язків ректора Національного авіаційного університету (НАУ) стала депутатка Київської міської ради від партії «Слуга народу» Ксенія Семенова. Як зазначила нова очільниця НАУ, це вперше, коли таке рішення Міністерство освіти і науки приймає на основі рекомендації Наглядової ради. Як зазначила Семенова, тепер позиція держави по НАУ – робити хороший інженерний університет.

До слова, у 2025 році на базі Київського авіаційного інституту відкриють науковий парк. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України. Сьогодні в університеті відбулася презентація концепції наукового парку КАІ. Проєкт стане осередком для розробки рішень у сферах deep tech, цивільних БПЛА, кібербезпеки, defenсe tech, ШІ, машинного навчання, матеріалознавства, роботизованих систем та інженерії.