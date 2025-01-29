У Київському авіаційному інституті з’явиться науковий парк

Створення наукових парків сприяє зменшенню відпливу інтелектуального капіталу країни та підсиленню взаємодії між наукою і бізнесом

Сьогодні в університеті відбулася презентація концепції наукового парку КАІ

У 2025 році на базі Київського авіаційного інституту відкриють науковий парк. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України. Сьогодні в університеті відбулася презентація концепції наукового парку КАІ.

фото: Державний університет «Київський авіаційний інститут», Facebook

Проєкт стане осередком для розробки рішень у сферах deep tech, цивільних БПЛА, кібербезпеки, defenсe tech, ШІ, машинного навчання, матеріалознавства, роботизованих систем та інженерії. Партнери наукового парку КАІ отримають ексклюзивний доступ до наукових розробок і сервісів інституту, а також можливість першими інтегрувати їх у виробництво.

фото: Державний університет «Київський авіаційний інститут», Facebook

«Ми плануємо створити науковий парк, який буде вирішувати проблеми ринку, тобто давати рішення для поліпшення технологій тут і зараз. Українські інженерні компанії зможуть відкрити на території КАІ свої офіси, щоб бути в тісному контакті з науковцями і студентами так, як це відбувається в усьому світі» – зазначила в.о. президентки КАІ Ксенія Семенова.

Основними напрямками діяльності будуть:

розвиток власних наукомістких інновацій з подальшим трансфером технологій;

інкубаційні та акселераційні програми для стартапів;

виконання проєктів та надання сервісів на запити бізнесу.

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Сьогодні в університеті відбулася презентація концепції наукового парку КАІ фото: Державний університет «Київський авіаційний інститут», Facebook

Створення наукових парків також сприяє зменшенню відпливу інтелектуального капіталу країни та підсиленню взаємодії між наукою і бізнесом.

Нагадаємо, колишній міністр економіки, президент «Київської школи економіки» та позаштатний радник глави Офісу президента Тимофій Милованов підтвердив свій намір придбати Києво-Могилянську академію. Відповідний допис він опублікував у Facebook. Як зазначив Милованов, Міністерство освіти і науки заявило, що не збирається продавати Києво-Могилянську академію, наголосив, що такого запиту не надходило.