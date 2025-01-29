Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Київському авіаційному інституті з’явиться науковий парк

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Київському авіаційному інституті з’явиться науковий парк
Створення наукових парків сприяє зменшенню відпливу інтелектуального капіталу країни та підсиленню взаємодії між наукою і бізнесом
фото: Державний університет «Київський авіаційний інститут», Facebook

Сьогодні в університеті відбулася презентація концепції наукового парку КАІ

У 2025 році на базі Київського авіаційного інституту відкриють науковий парк. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України. Сьогодні в університеті відбулася презентація концепції наукового парку КАІ. 

У Київському авіаційному інституті з’явиться науковий парк фото 1
фото: Державний університет «Київський авіаційний інститут», Facebook

Проєкт стане осередком для розробки рішень у сферах deep tech, цивільних БПЛА, кібербезпеки, defenсe tech, ШІ, машинного навчання, матеріалознавства, роботизованих систем та інженерії. Партнери наукового парку КАІ отримають ексклюзивний доступ до наукових розробок і сервісів інституту, а також можливість першими інтегрувати їх у виробництво.

У Київському авіаційному інституті з’явиться науковий парк фото 2
фото: Державний університет «Київський авіаційний інститут», Facebook

«Ми плануємо створити науковий парк, який буде вирішувати проблеми ринку, тобто давати рішення для поліпшення технологій тут і зараз. Українські інженерні компанії зможуть відкрити на території КАІ свої офіси, щоб бути в тісному контакті з науковцями і студентами так, як це відбувається в усьому світі» – зазначила в.о. президентки КАІ Ксенія Семенова.

Основними напрямками діяльності будуть:

  • розвиток власних наукомістких інновацій з подальшим трансфером технологій;
  • інкубаційні та акселераційні програми для стартапів;
  • виконання проєктів та надання сервісів на запити бізнесу.
10 фото
На весь екран
Сьогодні в університеті відбулася презентація концепції наукового парку КАІ
фото: Державний університет «Київський авіаційний інститут», Facebook

Створення наукових парків також сприяє зменшенню відпливу інтелектуального капіталу країни та підсиленню взаємодії між наукою і бізнесом.

Нагадаємо, колишній міністр економіки, президент «Київської школи економіки» та позаштатний радник глави Офісу президента Тимофій Милованов підтвердив свій намір придбати Києво-Могилянську академію. Відповідний допис він опублікував у Facebook. Як зазначив Милованов, Міністерство освіти і науки заявило, що не збирається продавати Києво-Могилянську академію, наголосив, що такого запиту не надходило.

Читайте також:

Теги: навчання Facebook університет Україна освіта Міністерство освіти і науки освітній омбудсмен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракети пролетіли по овальній і восьмиподібній траєкторії 1500 км протягом 7,5 с, потім влучили в ціль
Північна Корея провела випробування стратегічної крилатої ракети
26 сiчня, 06:55
Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, на 19 січня Росія втратила близько 818 740 людей особового складу вбитими і пораненими
Розвідка Великої Британії розкрила втрати Росії у війні
19 сiчня, 18:50
Руслан Ганущак воював у складі 92-ї механізованої бригади ЗСУ, брав участь у боях на Курщині
У Києві попрощалися із добровольцем та військовим репортером Русланом Ганущаком
18 сiчня, 21:57
Понад 40 балістичних ракет РФ запустила по Україні
РФ зранку атакувала Україну понад 40 ракетами. Зеленський назвав цілі ворога
15 сiчня, 10:33
Міністерство оборони України дало роз’яснення, що таке підйомна допомога, які її розміри та умови виплати
Хто і як може отримати підйомну допомогу? Пояснення Міноборони
12 сiчня, 04:59
Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог
МЗС України підтвердило перенесення візиту спецпредставника Трампа
7 сiчня, 12:28
Шуфрич Іван Юлійович помер 1 січня
Підозрюваний у державній зраді Шуфрич повідомив про смерть близької людини
3 сiчня, 14:34
За останній тиждень російські сили зазнавали втрат у 1700 осіб на день
Росія сповільнила просування на фронті: аналіз ISW
1 сiчня, 04:29
МОЗ Бельгії націлено на одноразові вейпи, оскільки багаторазові можуть допомагати людям кинути шкідливу звичку, якщо нема інших способів
Перша країна ЄС заборонила продаж вейпів
30 грудня, 2024, 17:22

Новини

Уночі Київ атакували російські дрони зі шрапнеллю: нові деталі від влади
Уночі Київ атакували російські дрони зі шрапнеллю: нові деталі від влади
У Київському авіаційному інституті з’явиться науковий парк
У Київському авіаційному інституті з’явиться науковий парк
Столичні озеленювачі показали, які рослини прикрашатимуть Київ цього літа
Столичні озеленювачі показали, які рослини прикрашатимуть Київ цього літа
Нічна ДТП у Києві. П'яний водій протаранив сім автівок та травмував своїх пасажирів
Нічна ДТП у Києві. П'яний водій протаранив сім автівок та травмував своїх пасажирів
У трьох районах Києва наприкінці січня зацвіли сакури (фото)
У трьох районах Києва наприкінці січня зацвіли сакури (фото)
У Києві посадовець правоохоронного органу купив елітну нерухомість, на яку не мав грошей
У Києві посадовець правоохоронного органу купив елітну нерухомість, на яку не мав грошей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 січня: ситуація на фронті
56K
Переворот у Києві. Кличко екстрено звернувся до президента
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 січня 2025
19K
«Послаблень не буде». Нардеп Веніславський прокоментував хід мобілізації
17K
Одіозний голова львівського МСЕК позбувся квартири, яка дісталася йому за цікавою схемою
12K
Китайський Новий рік 2025: традиції та привітання у прозі, віршах і листівках

Новини

Дрони атакували стратегічні об'єкти в Росії, на Алясці розбився винищувач F-35: головне за ніч
Сьогодні, 05:58
Температура підніметься до +10°: прогноз погоди на 29 січня
Сьогодні, 05:55
29 січня: яке сьогодні свято, традиції, заборони
Сьогодні, 00:05
Створення поштового банку та відкриття культурного хабу ЮНЕСКО у Львові. Головне за 28 січня
Вчора, 21:00
Хмарно з проясненнями, без опадів: прогноз погоди на 28 січня
Вчора, 06:00
Ворог атакував Харків, у Білорусі ППО збила «Шахед»: головне за ніч
Вчора, 05:56

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua