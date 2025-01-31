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Авіакатастрофа у Вашингтоні: американські ЗМІ розкрили шокуючі подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Авіакатастрофа у Вашингтоні: американські ЗМІ розкрили шокуючі подробиці
Офіційні особи заявили, що внаслідок катастрофи ніхто не вижив
фото із відкритих джерел

В аеропорту Вашингтона на момент авіакатастрофи бракувало диспетчерів, а за добу до події гвинтокрил завадив сісти іншому лайнеру

Аеропорт імені Рональда Рейгана на момент зіткнення пасажирського літака та військового гвинокрила був недоукомплектований диспетчерами. Про це пише The New York Times. Як уточнили журналісти, подібна проблема нетипова для доби та обсягу авіатрафіку.

Представники ЗМІ послалися на висновки Федерального управління цивільної авіації США. За даними відомства, диспетчер, який відповідав за контроль маршрутів гелікоптерів, одночасно регулював зльоти та посадки інших літаків. Однак для цього завдання зазвичай виділяється щонайменше два фахівці, йдеться у статті.

За даними видання, аеропорт імені Рональда Рейгана вже кілька років функціонує в умовах нестачі диспетчерів. Це призвело до вимушених переробок персоналу.

Газета The Washington Post із посиланням на джерела розкриває і ще одну цікаву подробицю щодо іниденту.

В аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні за добу до зіткнення гелікоптера та літака могла статися ідентична аварія. Справа в тому, що вертоліт завадив посадці літака.

Як стверджується, інцидент стався з рейсом авіакомпанії Republic Airways із міста Хартфорд (штат Коннектикут). Коли судно заходило на посадку, на його шляху з'явився гелікоптер, через що пілоти були змушені негайно піти на друге коло. Однак після цього пасажирський літак зміг здійснити посадку.

До слова, рятувальна операція на місці авіакатастрофи триватиме багато годин. Голова пожежної служби округу Колумбія Джон Доннеллі уточнив, що там працює близько 300 фахівців. Імовірно, причиною катастрофи могла стати помилка диспетчера.

Раніше стало відомо, що рятувальники витягли з річки понад 40 тіл після зіткнення пасажирського літака American Airlines з військовим вертольотом Black Hawk. 

Нагадаємо, у Вашингтоні біля аеропорту імені Рональда Рейгана впав пасажирський літак, після того, як він зіткнувся в повітрі з гвинтокрилом.В результаті загинуло 67 людей.

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Теги: США гелікоптер рятувальники аварія аеропорт вертоліт літак авіакатастрофа авіація Вашингтон

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