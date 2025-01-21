Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Авіакомпанія винайшла крісла, які вирішують велику проблему пасажирів літака

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Авіакомпанія винайшла крісла, які вирішують велику проблему пасажирів літака
Lufthansa оновлює свої крісла для пасажирів
фото: Lufthansa

Авіакомпанія винайшла крісла, спинку яких можна відкидати, не турбуючи інших пасажирів

Новий рівень комфорту запропонував туристам німецький перевізник. Lufthansa презентувала крісла, спинку яких можна відкидати, не турбуючи інших пасажирів. Про це пише The Sun.

Згідно із заявою Lufthansa, такими кріслами будуть оснащені місця у преміум-економ-класі. Нові сидіння стануть частиною нових салонів Allegris, встановлених на літаках A350 і 787. Тестові випробування крісла пройшли наприкінці минулого року.

Наприкінці грудня також з'явилась відеопрезентація нових крісел. У ній продемонстровано п'ять особливостей нових сидінь, включаючи триточковий ремінь безпеки, коктейльний столик для напоїв та підлокітник, на якому можна заряджати телефони бездротовою мережею. А найголовніше – можливість відкидати спинки без проблем для пасажирів заднього ряду.

Серед переваг нового крісла підставка для ніг, порти USB для зарядки і навушники з шумопоглинанням
Серед переваг нового крісла підставка для ніг, порти USB для зарядки і навушники з шумопоглинанням

Сидіння чимось схожі на сидіння бізнес-класу і є кубом на жорсткому каркасі. Усередині його спинку можна відкидати без проблем для пасажирів ззаду і одним рухом кнопки.

Заявлено, що для більшого комфорту пасажирам також надаються подушки для шиї та ковдри. Серед інших бонусів – USB-порти для зарядки, шумопоглинаючі навушники і 15,6-дюймовий екран з можливістю підключення по Bluetooth.

Щоправда, додамо, що йдеться про преміум-економ, який, звичайно, дешевший за бізнес, але низькою ціною теж не відрізняється. Також Lufthansa не збирається дотримуватись моди на відмову від полиць для ручної поклажі. Навпаки, вона обіцяє переоснастити літаки більш місткими контейнерами, надавши більше місця багажу над головою.

До слова, Міжнародний аеропорт Хартсфілд-Джексон Атланта (США), як і роком раніше, визнали найбільш завантаженим аеропортом світу.

Читайте також:

Теги: Німеччина авіація політ соціум літак технології авіарейс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Французький багатоцільовий одномоторний реактивний винищувач четвертого покоління «Міраж-2000»
Яку роль відіграватиме французький «Міраж» у війні проти Росії
6 сiчня, 11:01
Суперечки навколо Хануки – ворожий наратив
Суперечки навколо Хануки – ворожий наратив
30 грудня, 2024, 15:38
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Рухаючись зі швидкістю 692 тис. км на годину, зонд витримав температуру до 982 °C
Зонд NASA вцілів після історичного наближення до Сонця
28 грудня, 2024, 04:38
Російські пропагандисти вже стали поширювати наратив про те, що авіакатастрофа в Актау – провокація з боку України
Путін удруге зателефонував Алієву з вибаченнями та розповів про українські дрони
29 грудня, 2024, 18:40
Житло у Британії продовжує зростати у ціні
Ціни на житло у Британії сягнули майже рекордного рівня
4 сiчня, 04:33
На борту літака був намальований тризірковий прапор незалежності Сирії, який асоціюється з опозицією до Асада і який прийняла нова влада
У столиці Сирії приземлився перший міжнародний рейс після падіння режиму Асада
7 сiчня, 23:22
Частина професій у майбутньому будуть замінені штучним інтелектом
Половина компаній у світі хоче замінити частину робітників штучним інтелектом – CNN
10 сiчня, 13:05
Дванадцять людей заразилися гепатитом А після вживання лохини
У Нідерландах спалах гепатиту через ягоди із супермаркету
15 сiчня, 10:14

Девайси

Авіакомпанія винайшла крісла, які вирішують велику проблему пасажирів літака
Авіакомпанія винайшла крісла, які вирішують велику проблему пасажирів літака
Китай провів фінальні випробування секретної зброї
Китай провів фінальні випробування секретної зброї
Китай маскуватиме дрони під НЛО розміром зі стадіон
Китай маскуватиме дрони під НЛО розміром зі стадіон
Кількість запитів у пошуковику Google впала вперше за дев'ять років
Кількість запитів у пошуковику Google впала вперше за дев'ять років
Nokia залишає ринок смартфонів
Nokia залишає ринок смартфонів
Маск зробить реєстрацію в соцмережі X платною: скільки коштуватиме
Маск зробить реєстрацію в соцмережі X платною: скільки коштуватиме

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 січня: ситуація на фронті
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 січня 2025
14K
Керівник ДП «Ліси України» і його оточення будує хутір у лісі на понад 80 га землі: розслідування
13K
Втрати ворога станом на 20 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
12K
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9844
Архітектор запропонував переселити Верховну Раду та Кабмін і пояснив, чому це важливо

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:58
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:13
Трамп підписав перші укази на посаді президента США
Вчора, 23:03
Маск показав дивний жест під час виступу на президентському параді Трампа
Вчора, 22:48
Виступ Трампа у переддень інавгурації, смертельна аварія на Буковині: головне за ніч
Вчора, 05:50
20 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua