Авіакомпанія винайшла крісла, які вирішують велику проблему пасажирів літака

Авіакомпанія винайшла крісла, спинку яких можна відкидати, не турбуючи інших пасажирів

Новий рівень комфорту запропонував туристам німецький перевізник. Lufthansa презентувала крісла, спинку яких можна відкидати, не турбуючи інших пасажирів. Про це пише The Sun.

Згідно із заявою Lufthansa, такими кріслами будуть оснащені місця у преміум-економ-класі. Нові сидіння стануть частиною нових салонів Allegris, встановлених на літаках A350 і 787. Тестові випробування крісла пройшли наприкінці минулого року.

Наприкінці грудня також з'явилась відеопрезентація нових крісел. У ній продемонстровано п'ять особливостей нових сидінь, включаючи триточковий ремінь безпеки, коктейльний столик для напоїв та підлокітник, на якому можна заряджати телефони бездротовою мережею. А найголовніше – можливість відкидати спинки без проблем для пасажирів заднього ряду.

Серед переваг нового крісла підставка для ніг, порти USB для зарядки і навушники з шумопоглинанням

Сидіння чимось схожі на сидіння бізнес-класу і є кубом на жорсткому каркасі. Усередині його спинку можна відкидати без проблем для пасажирів ззаду і одним рухом кнопки.

Заявлено, що для більшого комфорту пасажирам також надаються подушки для шиї та ковдри. Серед інших бонусів – USB-порти для зарядки, шумопоглинаючі навушники і 15,6-дюймовий екран з можливістю підключення по Bluetooth.

Щоправда, додамо, що йдеться про преміум-економ, який, звичайно, дешевший за бізнес, але низькою ціною теж не відрізняється. Також Lufthansa не збирається дотримуватись моди на відмову від полиць для ручної поклажі. Навпаки, вона обіцяє переоснастити літаки більш місткими контейнерами, надавши більше місця багажу над головою.

До слова, Міжнародний аеропорт Хартсфілд-Джексон Атланта (США), як і роком раніше, визнали найбільш завантаженим аеропортом світу.