Науковці назвали несподівану умову для вакцинації від коронавірусу

Науковець застеріг від алкогольних пиятик за три дні до і після щеплення

Перед вакцинацією від хвилювання може піднятися тиск

До щеплення від коронавірусу бажано бути психологічно готовим. Про це розповів інфекціоніст, головний лікар медичного центру Євген Тімаков.

За його словами, від хвилювання може піднятися тиск. А оскільки під час уколу завжди відбувається викид адреналіну і гормонів стресу, це додатково впливає на судини, і людина може втратити свідомість.

Також медик застеріг від алкогольних пиятик за три дні до і після щеплення. Однак, він уточнив, що допустимо випити пару келихів спиртного.

Щеплення не заборонено в тому числі й тим, хто перехворів на коронавірус, має антитіла, а також людям старше 60 років. Зробити щеплення можна за відсутності протипоказань Для того, щоб отримати щеплення від коронавірусу, треба не хворіти ГРВІ в момент вакцинації й за два тижні до неї, а за місяць до введення вакцини не робити інших щеплень. Протипоказаннями є вагітність, годування грудьми та вік до 18 років.

Нагадаємо, перший випадок побічного ефекту під час застосування вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Pfizer зафіксовано у Фінляндії. Деталі неналежного впливу вакцини не розголошуються з метою збереження конфіденційності.

Як повідомлялося, Росія хоче розпочати в Україні клінічні випробування комбінованої вакцини від Covid-19.

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