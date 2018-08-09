Міст Патона «втомився»: на одній з опор обвалилося облицювання



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Обвалилося близько половини всього облицювання опори

На одній з опор мосту Патона у Києві обвалився облицювальний камінь. Відповідне фото у Facebook оприлюднила киянка ‎Тетяна Беленюк.

На ньому видно, що обвалилося близько половини всього облицювання опори над водою. Також видно корозію арматури.

Опора мосту Патона

Зазначимо, цю проблему ще у 2016 році помітили люди. Очевидці казали, що спостерігали такий стан опори вже декілька років. Тоді «Київавтодор» заявив, не вважає проблему значною.

У 2017 році генеральний директор «Київатодору» Олександр Густєлєв заявив, що аварійних мостів у Києві немає, обмежено придатними для експлуатації залишаються 10 споруд.

Вперше про необхідність реконструкції мосту Патона заговорили у 1990-ті рр. Але на той час на це не було коштів. У 2008 році про реконструкцію заговорили знову у зв'язку з підготовкою до чемпіонату Європи з футболу 2012. Був навіть розроблений проект, за яким планувалося зняти залізобетонне покриття і замінити легшим металевим. Через зменшення навантаження несучі балки зможуть витримати 8 смуг руху замість 6-ти. Загальна ширина мосту збільшиться з 21 до 38 метрів. Втім через фінансові проблеми, реконструкцію відклали на невизначений термін.

Зазначимо, до кінця літа рух на мосту Патона частково обмежено.