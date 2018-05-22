Мистецтво лікує: у парку в центрі Києва пройде серія творчих ярмарків
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Розсилка
Метою ярмарку є залучення киян та гостей міста до живопису, декоративно-прикладного мистецтва та народних ремесел
Улітку та восени у столичному парку імені Тараса Шевченка відбуватиметься тематичний ярмарок «Мистецтво лікує», метою якого є залучення киян та гостей міста до живопису, декоративно-прикладного мистецтва та народних ремесел.
Згідно із розпорядженням КМДА, ярмарок проходитиме:
- 16-17 червня;
- 21-22 липня;
- 11-12 серпня;
- 8-9 вересня;
- 20-21 жовтня;
- 3-4 листопада.
На гостей заходу очікуватимуть майстер-класи із живопису та декоративно-прикладного мистецтва, виступи народних артистів, а також конкурси для дітей і дорослих.
Організаторами ярмарку визначено комунальне підприємство «Київська спадщина» та громадську організацію «Барви життя».