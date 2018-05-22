Мистецтво лікує: у парку в центрі Києва пройде серія творчих ярмарків

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Метою ярмарку є залучення киян та гостей міста до живопису, декоративно-прикладного мистецтва та народних ремесел

Улітку та восени у столичному парку імені Тараса Шевченка відбуватиметься тематичний ярмарок «Мистецтво лікує», метою якого є залучення киян та гостей міста до живопису, декоративно-прикладного мистецтва та народних ремесел.

Згідно із розпорядженням КМДА, ярмарок проходитиме:

16-17 червня;

21-22 липня;

11-12 серпня;

8-9 вересня;

20-21 жовтня;

3-4 листопада.

На гостей заходу очікуватимуть майстер-класи із живопису та декоративно-прикладного мистецтва, виступи народних артистів, а також конкурси для дітей і дорослих.

Організаторами ярмарку визначено комунальне підприємство «Київська спадщина» та громадську організацію «Барви життя».