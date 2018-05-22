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    Мистецтво лікує: у парку в центрі Києва пройде серія творчих ярмарків

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    Мистецтво лікує: у парку в центрі Києва пройде серія творчих ярмарків

    Метою ярмарку є залучення киян та гостей міста до живопису, декоративно-прикладного мистецтва та народних ремесел

    Улітку та восени у столичному парку імені Тараса Шевченка відбуватиметься тематичний ярмарок «Мистецтво лікує», метою якого є залучення киян та гостей міста до живопису, декоративно-прикладного мистецтва та народних ремесел.

    Згідно із розпорядженням КМДА, ярмарок проходитиме:

    • 16-17 червня;
    • 21-22 липня;
    • 11-12 серпня;
    • 8-9 вересня;
    • 20-21 жовтня;
    • 3-4 листопада.

    На гостей заходу очікуватимуть майстер-класи із живопису та декоративно-прикладного мистецтва, виступи народних артистів, а також конкурси для дітей і дорослих.

    Організаторами ярмарку визначено комунальне підприємство «Київська спадщина» та громадську організацію «Барви життя».

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