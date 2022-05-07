«Учителя року Росії» затримано за розбещення дітей

Сергій Кочережко працював в окупованому «Артеку», отримував нагороди від Путіна

У московському метро затримали переможця конкурсу «Вчитель року Росії – 2015», який у вагоні потягу демонстрував неповнолітнім дівчатам свої геніталії. Як повідомляють російські ЗМІ, затриманий – 32-річний Сергій Кочережко, він родом із Тольятті, працює у самарській школі вчителем історії, а у 2015 переміг у всеросійському конкурсі та був удостоєний звання «Вчитель року».

Пізніше Кочережко працював в «Артеку», у медіа країни-окупанта він згадується, як директор артеківської школи. Також Сергій Кочережко отримував нагороди від президента країни Володимира Путіна, постійно брав участь в освітніх конференціях.

За версією слідства, на учителя скаржилися діти. Кочережко прямо у вагоні на станції «Чисі пруди» зняв штани і показав їм геніталії. Дівчатка злякалися і вибігли з поїзда на найближчій зупинці, а вдома розповіли про те, що сталося, батькам. За тиждень на тій же червоній гілці збоченця затримали, ним виявився вчитель. Порушено справу за статтею «Розпусні дії», викладача заарештовано.

Паніше повідомлялося про арешт мешканця села Андріївка Макарівської об’єднаної територіальної громади Бучанського району Київщини, який під час окупації села російськими військовими співпрацював із загарбниками. Раніше чоловік притягувався до кримінальної відповідальності за розбещення неповнолітніх.