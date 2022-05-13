На Київщині окупанти вбили 37 мирних жителів: The Wall Street Journal показала кадри

Журналісти WSJ вивчили відео з автомобільних реєстраторів, поговорили з очевидцями й дослідили територію вздовж цього шляху

На дорозі між селами Мотижин і Ясногородка в Київській області було знайдено тіла 37 людей. Цих мирних жителів розстріляли в автомобілях російські військові протягом березня, коли були присутні в регіоні. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal із посиланням на українську поліцію. Журналісти показали шокуючі кадри-свідчення звірств окупантів.

У ролику йдеться, що дві інші дороги, які ведуть від Мотижина (Макарівський район) на північ, у перший тиждень війни стали місцем загибелі багатьох цивільних. Тож мешканці села використали для спроб виїхати дорогу, яка веде на південний схід до Ясногородки (Фастівський район).

Журналісти The Wall Street Journal вивчили відео з автомобільних реєстраторів, поговорили з очевидцями й дослідили територію вздовж цього шляху. Вони дійшли висновку, що росіяни обстрілювали її з мінометів – принаймні один такий інцидент потрапив на відеореєстратор 3 березня.

Крім понівечених цивільних автомобілів, із білими пов'язками на дзеркалах і написом величезними літерами «Діти», також на дорозі було виявлено загиблих цивільних із вогнепальними пораненнями.

«Десятки мирних українців були вбиті російськими військовими на одній ділянці дороги за межами Києва протягом березня. Аналіз відео, фотографій і повідомлень у соціальних мережах показує, як російські сили розташувалися вздовж шляху, щоб стріляти й викрадати мирних жителів, які тікають», – йдеться в підписі до ролика WSJ.