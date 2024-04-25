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Столична влада готує зміни щодо оплати проїзду у громадському транспорті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Столична влада готує зміни щодо оплати проїзду у громадському транспорті
Пасажири зможуть оплачувати проїзд у своєму смартфоні без використання валідаторів
фото ілюстративне

Сервіс спершу працюватиме в бета-версії на декількох маршрутах наземного громадського транспорту

Київська влада, ймовірно, готує до запуску новий сервіс – оплата проїзду у смартфоні. Про це повідомляє громадська організація «Пасажири Києва» у Telegram.
«Користувачі зможуть оплачувати проїзд у своєму смартфоні без використання валідаторів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сервіс спершу працюватиме в бета-версії на декількох маршрутах наземного громадського транспорту.

«З огляду на наявність валідаторів у всьому комунальному транспорті, ймовірно це буде розв'язанням питання оплати проїзду в маршрутках. Адже саме приватні перевізники скаржаться на необхідність закупівлі валідаторів», – зазначається у повідомленні.

Валідатор карток – це електронний пристрій, що забезпечує реєстрацію поїздки пасажира та списання оплати за проїзд (стаціонарний термінал). Валідатор може бути додатково обладнаний комбінованим зчитувачем безконтактних смарт-карток та приймати платежі міжнародних стандартів для операцій з банківськими картами.

Валідатор реєструє поїздку/фіксує оплату проїзду у конкретному транспортному засобі, зберігає та передає на сервер дані про реєстрацію/фіксацію оплати проїзду та виявлені випадки відмови у реєстрації оплати проїзду.

Нагадаємо, що у грудні торік КМДА відхилила петицію, яка передбачала встановлення валідаторів у маршрутках. Автори петиції наголошували, що валідатори спростять процедуру оплати проїзду, оскільки та буде безконтактною. А ще пільговики могли б користуватись своїм правом на безкоштовний проїзд, не повідомляючи водію, що у них є інвалідність.

Раніше повідомлялося, що із 1 квітня вартість транспортної карти у столиці зросла на 25 грн, тепер вона становить 75 грн замість 50 грн. Як зазначається, збільшення вартості – вимушений крок через собівартість виготовлення картки. При цьому вартість проїзду в комунальному транспорті лишається незмінною. 

Нагадаємо, директорка з економіки та фінансів «Київпастрансу» Антоніна Старостенко зазначила, що собівартість проїзду в наземному громадському транспорті Києва становить 20-24 грн.

Раніше ексначальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський повідомив, що вартість поїздки в київському метро наразі становить 8 грн, ця ціна не змінювалася з 2018 року. Зараз «обґрунтований тариф» становить більше 30 грн. Тариф востаннє зростав у 2018 році і з того часу зросли витрати. Якщо витрати на електроенергію складали 466 млн грн на рік, то у 2024 році підприємство заплатить 1,6 млрд грн.

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Теги: Київ громадський транспорт гроші

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