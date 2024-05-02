Посольство з’ясовує обставини вбивства українця в Угорщині

МЗС відомо про загибель громадянина України в столиці Угорщини

Посольство України в Угорщині з’ясовує, за яких обставин в Будапешті помер український громадянин, про чию смерть від ножових поранень раніше повідомила угорська поліція. Про це пресслужба МЗС України повідомила в коментарі «Європейській правді».

Як зазначила пресслужба, міністерству відомо про загибель громадянина України в столиці Угорщини.

«Додаткові обставини наразі зʼясовує посольство», – йдеться в повідомленні.

Напередодні поліція Будапешта повідомила, що затримала 44-річного чоловіка, підозрюваного у вбивстві 48-річного українця.

Зокрема, 1 травня угорські правоохоронці отримали повідомлення про сутичку між двома чоловіками, один з яких стікав кров’ю. За попередньою інформацією, 44-річний казахстанець під час сварки завдав кілька ножових поранень 48-річному українцеві. Він помер на місці.

Відкрито кримінальне провадження за підозрою у вбивстві.

Нагадаємо, у Німеччині 57-річному росіянину, якого підозрюють у вбивстві двох українців у місті Мурнау, обрали запобіжний захід у вигляді арешту.

За інформацією правоохоронців, підозрюваний постав перед слідчою суддею на вимогу прокуратури Мюнхена, яка веде цю справу. Вона видала ордер на арешт чоловіка за вбивство. Прокуратура та кримінальна поліція встановлюють передумови та мотиви злочину.

Раніше стало відомо, що вбиті були українськими військовослужбовцями, які проходили реабілітацію в місцевій клініці.

Нагадаємо, у Мурнау на півдні Німеччини невідомий завдав смертельних ножових поранень двом українцям. Незабаром підозрюваного затримали, за даними поліції, це росіянин. Чому стався напад поки невідомо. Прокуратура розслідує подвійне вбивство.

Наразі у слідства нема доказів, що злочин пов'язаний із війною Росії проти України.