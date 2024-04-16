Кличко пояснив, коли відкриють рух Подільсько-Воскресенським мостом

Рух автомобільного транспорту Подільсько-Воскресенським мостом заплановано повністю запустити у вересні

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що на Подільсько-Воскресенському мостовому переході будують дорогу з тунелем, а завершити роботи планують у вересні. Про це йдеться в повідомленні КМДА.

«Перевірив, як тривають роботи на будівництві важливих для міста інфраструктурних обʼєктів. Зокрема, сполучення Подільсько-Воскресенського мостового переходу з Троєщиною. Там будують дорогу з тунелем для виїзду на вулицю Оноре де Бальзака (із пересадковим пасажирським вузлом, де зійдуться трамвайне сполучення, міська електричка та автобусний маршрут). Робимо все, щоб рух автомобільного транспорту Подільсько-Воскресенським мостом повністю запустити у вересні», – заявив він.

Як зазначив Кличко, також тривають роботи з реконструкції транспортної розвʼязки на Оболоні – на перетині вулиць Полярної та Богатирської.

«Там уже влаштовують асфальтобетонне покриття на новому шляхопроводі. І в травні плануємо відкрити проїзд цим шляхопроводом. А всі роботи на обʼєкті та біля нього – закінчити до осені», – пообіцяв Кличко.

Нагадаємо, 1 грудня 2023 року у Києві відкрили рух Подільсько-Воскресенським мостом.

Як повідомлялося, цього літа буде запущено рух автомобілів Подільським мостом та почнеться ремонт мосту Метро.

До слова, у 2016 році на будівництво моста планували виділити трохи понад 11 млрд грн. Згідно з розпорядженням від 13 жовтня 2021 року вартість робіт зросла майже до 20 млрд грн.