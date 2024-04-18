Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

За добу рівень води у Дніпрі піднявся майже на пів метра: чи є загроза для Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
За добу рівень води у Дніпрі піднявся майже на пів метра: чи є загроза для Києва
Моніторинг цьогорічного водопілля триває
фото Київська міська військова адміністрація

Рівень небезпеки гідрологічних явищ І (жовтий)

За останню добу рівень Дніпра в межах Києва піднявся на 46 сантиметрів і станом на сьогодні, 18 квітня, становить 607 см над «нулем» поста спостережень. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.   

Згідно даних моніторингу, це найвищий рівень води цієї весни.

За останню добу рівень Дніпра в межах Києва піднявся на 46 сантиметрів
За останню добу рівень Дніпра в межах Києва піднявся на 46 сантиметрів
фото Київська міська військова адміністрація

Рівень небезпеки гідрологічних явищ – І (жовтий).

Температура води – 13 градусів С.  

«Проте, на даний момент водопілля Києву загрози не несе. Аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза небезпекою», – повідомляє КМВА. 

Температура води – 13 градусів С.
Температура води – 13 градусів С.
фото Київська міська військова адміністрація

Моніторинг цьогорічного водопілля триває.

Довідково – найвищий показник минулого року 18 квітня становив 657 см над «нулем».

Нагажаємо, на Херсонщині до Каховського водосховища, після підриву окупантами ГЕС 6 червня 2023 року, знову почала прибувати вода. Супутникові знімки показали, що значна частина раніше осушеної території водосховища на сьогодні вкрита водою. Про причини «Суспільному» розповів еколог Вадим Манюк. 

Як зазначив еколог, зараз пішов спуск води, яка назбиралася у верхів'ях Дніпра під час зими. Вода прибуває по річищу Дніпра і розливається.

Читайте також: Уряд вирішив, кому належатиме земля, на якій було Каховське водосховище

Те, що відбувається, за словами еколога, не зовсім природна причина. Оскільки весь каскад річки Дніпро регулюється кількома гідровузлами електростанції, і те, що там є вода – це результат управління цим каскадом. Тобто люди, які управляють каскадом, зараз пустили воду в такій кількості, що вона заповнила частково Великий Луг.

Як відомо, у Курганській та Томській областях країни-агресорки розпочали евакуацію через повінь. Рівень води в р. Тобол підвищився, також прискорилася течія, а у Томську прорвало дамбу і під воду вже пішла дорога.

Читайте також: У Росії стратегічний виробник зброї піде під воду? Оприлюднено карту

Губернатор Курганської області Вадим Шумков закликав жителів підтоплених районів до негайної евакуації. Рівень води в р. Тобол збільшився на 56 см, сягнувши позначки у 547 см. Влада розпочала евакуацію з району Нижня Каченя, попереджаючи, що рівень води може продовжити зростати, що ставить під загрозу інші райони, включаючи міську частину.

Теги: повінь Дніпро Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У столиці рятувальники ліквідовують наслідки ракетного обстрілу
Ракетна атака на Київ: ворог шукає слабкості у протиракетній обороні
25 березня, 17:02
Ракетна атака на Київ та законопроєкт про регулювання Telegram. Головне за 25 березня
Ракетна атака на Київ та законопроєкт про регулювання Telegram. Головне за 25 березня
25 березня, 21:00
Radisson Blu опублікував пояснення політики готелю: «коли укриття переповнене, пріоритет мають гості»
Вхід в укриття не для всіх?! Престижний готель у Києві спровокував скандал
25 березня, 21:41
Уламки ракет впали у Деснянському та Шевченківському районах столиці
Атака на Київ: уламки ракет упали у двох районах
24 березня, 07:59
Житній ринок побудовано ще у 1980 році
Житній ринок на аукціоні: міськрада відреагувала на скандал
26 березня, 11:15
Пошкодження водопровідної магістралі сталося на бульварі Верховної Ради, 7-А
У Києві прорвало водопровід: дорогу залило водою (відео)
27 березня, 01:50
У столиці, як і в низці областей України, спостерігається пилова хмара, яка дійшла з пустелі Сахара
Столицю накрила пилова буря (фото, відео)
2 квiтня, 17:46
Сьогодні обірвалося життя письменника Дмитра Капранова
Стало відомо, коли та де відбудеться похорон письменника Дмитра Капранова
16 квiтня, 18:30
За прогнозами, у самому Кургані буде затоплений мікрорайон Ніжняя Утятка
Лунає сирена та періщить дощ: жителі Курганської області змушені евакуюватися через повінь
14 квiтня, 20:20

Суспільство

За добу рівень води у Дніпрі піднявся майже на пів метра: чи є загроза для Києва
За добу рівень води у Дніпрі піднявся майже на пів метра: чи є загроза для Києва
Не заплатив аліменти – тримай повістку: «сюрприз» у законі про мобілізацію
Не заплатив аліменти – тримай повістку: «сюрприз» у законі про мобілізацію
Розвідка опублікувала перелік знищених цілей у Джанкої
Розвідка опублікувала перелік знищених цілей у Джанкої
Чи вручатимуть українцям повістки за кордоном? Нардеп розставив крапки над «і»
Чи вручатимуть українцям повістки за кордоном? Нардеп розставив крапки над «і»
Колишній український музикант, який підтримав вторгнення РФ, отримав підозру
Колишній український музикант, який підтримав вторгнення РФ, отримав підозру
Скільки коштуватиме великодній кошик у 2024 році
Скільки коштуватиме великодній кошик у 2024 році

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
На Івано-Франківщині лунають вибухи
9199
Асоціація бібліотек США вилучила книгу про УПА зі списку найкращих історичних матеріалів
8669
Куди зникла Неля Штепа? Очільник Слов’янська оцінив рівень проросійських настроїв у місті
7552
Спікер Джонсон повідомив, що є критично важливим для ЗСУ
7436
Вибухи на Хмельниччині, допомога Україні від США: головне за ніч
5599
«Треба підтримувати росіян»: Навальна в інтерв'ю Time розкритикувала українську владу

Новини

Збереження робочих місць і підтримка економіки: роль «Темп-3000» у стабілізації ситуації в Україні
Вчора, 18:13
Бізнес назвав умови для збільшення потужностей розподіленої генерації
Вчора, 15:06
Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
15 квiтня, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
15 квiтня, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
15 квiтня, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
15 квiтня, 04:50

Прес-релізи

Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
16 квiтня, 17:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua