За добу рівень води у Дніпрі піднявся майже на пів метра: чи є загроза для Києва

Рівень небезпеки гідрологічних явищ І (жовтий)

За останню добу рівень Дніпра в межах Києва піднявся на 46 сантиметрів і станом на сьогодні, 18 квітня, становить 607 см над «нулем» поста спостережень. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Згідно даних моніторингу, це найвищий рівень води цієї весни.

За останню добу рівень Дніпра в межах Києва піднявся на 46 сантиметрів фото Київська міська військова адміністрація

Рівень небезпеки гідрологічних явищ – І (жовтий).

Температура води – 13 градусів С.

«Проте, на даний момент водопілля Києву загрози не несе. Аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза небезпекою», – повідомляє КМВА.

Температура води – 13 градусів С. фото Київська міська військова адміністрація

Моніторинг цьогорічного водопілля триває.

Довідково – найвищий показник минулого року 18 квітня становив 657 см над «нулем».

Нагажаємо, на Херсонщині до Каховського водосховища, після підриву окупантами ГЕС 6 червня 2023 року, знову почала прибувати вода. Супутникові знімки показали, що значна частина раніше осушеної території водосховища на сьогодні вкрита водою. Про причини «Суспільному» розповів еколог Вадим Манюк.

Як зазначив еколог, зараз пішов спуск води, яка назбиралася у верхів'ях Дніпра під час зими. Вода прибуває по річищу Дніпра і розливається.

Те, що відбувається, за словами еколога, не зовсім природна причина. Оскільки весь каскад річки Дніпро регулюється кількома гідровузлами електростанції, і те, що там є вода – це результат управління цим каскадом. Тобто люди, які управляють каскадом, зараз пустили воду в такій кількості, що вона заповнила частково Великий Луг.

Як відомо, у Курганській та Томській областях країни-агресорки розпочали евакуацію через повінь. Рівень води в р. Тобол підвищився, також прискорилася течія, а у Томську прорвало дамбу і під воду вже пішла дорога.

Губернатор Курганської області Вадим Шумков закликав жителів підтоплених районів до негайної евакуації. Рівень води в р. Тобол збільшився на 56 см, сягнувши позначки у 547 см. Влада розпочала евакуацію з району Нижня Каченя, попереджаючи, що рівень води може продовжити зростати, що ставить під загрозу інші райони, включаючи міську частину.