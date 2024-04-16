У Києві вздовж лінії метро просіла дорога (фото, відео)

Асфальт просів приблизно 10-15 см

У столиці вздовж лінії метро від станції «Голосіївської» до «Деміївської» на Голосіївському проспекті просів асфальт. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Асфальт просів приблизно 10-15 сантиметрів. Комунальники вже відгородили цю ділянку від автівок.

Асфальт просів приблизно 10-15 см фото: glavcom.ua

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що на Подільсько-Воскресенському мостовому переході будують дорогу з тунелем, а завершити роботи планують у вересні.

Як повідомлялося, київська влада виділить на ремонт тунелю між станціями метро «Либідська» і «Деміївська» майже 400 млн грн. Зокрема, рух метрополітену, зокрема на пошкодженій ділянці синьої гілки між станціями «Деміївська» та «Либідська», мають відновити до кінця літа цього року.

До слова, у кількох населених пунктах Рахівського району Закарпатської області через рясні опади сталися зсуви ґрунту, руйнувань зазнали лісові дороги та автошлях державного значення.