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У Києві вздовж лінії метро просіла дорога (фото, відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Києві вздовж лінії метро просіла дорога (фото, відео)
Комунальники відгородили ділянку від автівок
фото: glavcom.ua

Асфальт просів приблизно 10-15 см

У столиці вздовж лінії метро від станції «Голосіївської» до «Деміївської» на Голосіївському проспекті просів асфальт. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Асфальт просів приблизно 10-15 сантиметрів. Комунальники вже відгородили цю ділянку від автівок.

Асфальт просів приблизно 10-15 см
Асфальт просів приблизно 10-15 см
фото: glavcom.ua

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що на Подільсько-Воскресенському мостовому переході будують дорогу з тунелем, а завершити роботи планують у вересні.

Як повідомлялося, київська влада виділить на ремонт тунелю між станціями метро «Либідська» і «Деміївська» майже 400 млн грн. Зокрема, рух метрополітену, зокрема на пошкодженій ділянці синьої гілки між станціями «Деміївська» та «Либідська», мають відновити до кінця літа цього року.

До слова, у кількох населених пунктах Рахівського району Закарпатської області через рясні опади сталися зсуви ґрунту, руйнувань зазнали лісові дороги та автошлях державного значення.

Теги: метро дороги столиця Київ

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