Парламент Естонії визнав Московський патріархат інститутом, який підтримує агресію РФ

За словами парламентарів, Московський патріархат приховує у собі загрозу безпеці та існуванню Естонії

Естонський парламент засудив дії Московського патріархату й оголосив його інституцією, яка підтримує російську агресію проти України. Про це пише Err.

Рішення підтримали 75 депутатів, а вісім виступили проти неї. У ній наголошується, що патріарх Кирило з 2022 року відкрито підтримує російську агресію проти України, а як інструмент пропаганди війни керівництво Московського патріархату використовує ідеологію «російського світу».

У заяві парламенту зазначено, що в березні створена під егідою Російської православної церкви організація «Всесвітній російський народний собор», яким керує патріарх Кирило, ухвалила програмний документ під назвою «Сьогодення і майбутнє російського світу». Згідно з ним війна проти України описується як «священна», а сфера впливу Російської Федерації поширюється за межі території колишньої Російської імперії.

«Заклики Московського патріархату приховують у собі загрозу безпеці та існуванню Естонії, зокрема пряму загрозу громадському та конституційному порядку в Естонії», – йдеться в тексті заяви.

Парламент Естонії закликав усі держави і міжнародну громадськість перешкоджати ворожій діяльності Московського патріархату з надання зловмисного впливу.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс має намір запропонувати Рійгікогу визнати Московський патріархат терористичною організацією, щоб заборонити його діяльність на території країни.

Як повідомлялося, патріарх Кирило закликав прихожан РПЦ йти на війну. За його словами, сьогодні перед Росією стоїть завдання вийти переможницею з тієї боротьби, яку проти неї розв’язали «сили зла». Глава РПЦ наголосив, що православні росіяни мають захищати Росію не лише від зовнішніх, а й від внутрішніх ворогів. Гундяєв закликав наслідувати приклад полководця Олександра Невського і стати на «захист батьківщини».

До слова, очільник РПЦ вважає, що «миролюбні та самодостатні» росіяни ґвалтують, вбивають і грабують лише для того, аби захистити свої «священні кордони» – патріарх Кирило пояснив, навіщо треба вбивати українців.