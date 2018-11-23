Молодик на новенькій Toyota протаранив кілька автівок у центрі Києва



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Toyota 2018 р.в. і зареєстрована на батька винуватця ДТП Фото: dtp.kiev.ua

Водій Toyota приїхав до Києва з Житомира

Сьогодні, 23 листопада, на вулиці Васильківській у Києві сталася серйозна ДТП.

Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, Toyota в'їхала відразу у три припарковані автомобілі.

Водночас, за даними dtp.kiev.ua, автомобіль протаранив чотири автомобілі.

Водій Toyota приїхав до Києва з Житомира. Він випереджав усіх праворуч, але не врахував парковку «ялинкою».

Перевірка на Драгер показала, що водій не вживав алкогольні напої. Поліція підозрює, що у чоловіка є ознаки наркотичного сп’яніння. Наразі його повезли на експертизу до нарколога.

Також повідомляється, що Toyota 2018 р.в. і зареєстрована на батька винуватця ДТП.