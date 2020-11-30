У лікарнях Києва понад 2 тис. хворих на коронавірус
Київської клінічної лікарні №4 приймає хворих з Covid-19
926 пацієнтів перебувають у важкому стані
Заповненість «коронавірусних» ліжок у комунальних медзакладах Києва складає майже 57%. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.
До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 86 пацієнтів.
«У Києві за минулу добу виявили ще 1460 хворих на коронавірус. 13 випадків – летальні», – повідомив Кличко.
Серед тих, хто захворіли:
- 783 жінки віком від 18 до 94 років,
- 515 чоловіків віком від 19 до 89 рокiв,
- 99 дівчаток від семи місяців до 17 років,
- 63 хлопчики від дев'яти місяців до 17 років.
Захворіли, зокрема, і 62 медики.
Одужали в столиці за добу 88 людей. Усього коронавірус подолали 22843 мешканці Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 256, Подільському – 230 та в Деснянському районі – 180 випадків.
«Як бачимо, у нас стабільно велика кількість хворих, які потребують госпіталізації. Загалом у стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 2222 хворих на коронавірус, із них 35 дітей. 926 пацієнтів перебувають у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1335 людей. Під апаратами ШВЛ – 31 хворий, – сказав Кличко. – Заповненість ліжок в комунальних медзакладах столиці – майже 57%».
Як повідомлялося, за минулу добу, 29 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1460 людей. Це на 280 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 28 листопада було 1740 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 70478 випадків захворювання на Covid-19.