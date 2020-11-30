  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У лікарнях Києва понад 2 тис. хворих на коронавірус

    • Розсилка
    <p>Київської клінічної лікарні №4 приймає хворих з Covid-19</p> - У лікарнях Києва понад 2 тис. хворих на коронавірус

    Київської клінічної лікарні №4 приймає хворих з Covid-19

    Фото: Главком

    926 пацієнтів перебувають у важкому стані

    Заповненість «коронавірусних» ліжок у комунальних медзакладах Києва складає майже 57%. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

    До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 86 пацієнтів.

    «У Києві за минулу добу виявили ще 1460 хворих на коронавірус. 13 випадків – летальні», – повідомив Кличко.

    Серед тих, хто захворіли:

    • 783 жінки віком від 18 до 94 років,
    • 515 чоловіків віком від 19 до 89 рокiв,
    • 99 дівчаток від семи місяців до 17 років,
    • 63 хлопчики від дев'яти місяців до 17 років.

    Захворіли, зокрема, і 62 медики.

    Одужали в столиці за добу 88 людей. Усього коронавірус подолали 22843 мешканці Києва.

    Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 256, Подільському – 230 та в Деснянському районі – 180 випадків.

    «Як бачимо, у нас стабільно велика кількість хворих, які потребують госпіталізації. Загалом у стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 2222 хворих на коронавірус, із них 35 дітей. 926 пацієнтів перебувають у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1335 людей. Під апаратами ШВЛ – 31 хворий, – сказав Кличко. – Заповненість ліжок в комунальних медзакладах столиці – майже 57%». 

    Як повідомлялося, за минулу добу, 29 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1460 людей. Це на 280 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 28 листопада було 1740 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 70478 випадків захворювання на Covid-19.

    Читайте також:
    Теги: Віталій Кличко Київ лікарня епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies