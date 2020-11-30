У лікарнях Києва понад 2 тис. хворих на коронавірус

926 пацієнтів перебувають у важкому стані

Заповненість «коронавірусних» ліжок у комунальних медзакладах Києва складає майже 57%. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 86 пацієнтів.

«У Києві за минулу добу виявили ще 1460 хворих на коронавірус. 13 випадків – летальні», – повідомив Кличко.

Серед тих, хто захворіли:

783 жінки віком від 18 до 94 років,

515 чоловіків віком від 19 до 89 рокiв,

99 дівчаток від семи місяців до 17 років,

63 хлопчики від дев'яти місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, і 62 медики.

Одужали в столиці за добу 88 людей. Усього коронавірус подолали 22843 мешканці Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 256, Подільському – 230 та в Деснянському районі – 180 випадків.

«Як бачимо, у нас стабільно велика кількість хворих, які потребують госпіталізації. Загалом у стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 2222 хворих на коронавірус, із них 35 дітей. 926 пацієнтів перебувають у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1335 людей. Під апаратами ШВЛ – 31 хворий, – сказав Кличко. – Заповненість ліжок в комунальних медзакладах столиці – майже 57%».

Як повідомлялося, за минулу добу, 29 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1460 людей. Це на 280 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 28 листопада було 1740 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 70478 випадків захворювання на Covid-19.

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