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    Після відлиги вулиці Києва перетворюються на ковзанку: як обробляють дороги (фото)

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    Дорожні служби обробляють вулиці Києва протиожеледними засобами - Після відлиги вулиці Києва перетворюються на ковзанку: як обробляють дороги (фото)
    Дорожні служби обробляють вулиці Києва протиожеледними засобами
    Фото: Київавтодор

    За добу дорожники використали понад 200 тонн протиожеледних засобів

    У Києві спостерігається падіння температури. Напередодні позначки на термометрах сягали +5°С, нині температура опустилась до -1°С. А у вечері прогнозують до -5°С.

    Через відлигу сніг почав розтавати. Тож, щоб недопустити ожеледиці, дорожні служби продовжують роботу у посиленому режимі. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Вночі працювали 185 одиниць спецтехніки, які, окрім вивозу снігу, обробляли дороги й тротуари протиожеледними засобами.

    Зупинки громадського транспорту, вузькі тротуари, сходи посипали 186 працівників у складі 30 бригад з ручного прибирання. «Київавтодор» зазначив, що лише третину тротуарів столиці обслуговують ШЕУ. «Звертаємось до інших балансоутримувачів своєчасно й регулярно обробляти тротуари протиожеледними засобами», - закликали дорожники.

    Загалом за минулу добу використано 221,8 тонн протиожеледних засобів.

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    Після відлиги вулиці Києва перетворюються на ковзанку: як обробляють дороги (фото)
    Після відлиги вулиці Києва перетворюються на ковзанку: як обробляють дороги (фото)
    Після відлиги вулиці Києва перетворюються на ковзанку: як обробляють дороги (фото)
    Після відлиги вулиці Києва перетворюються на ковзанку: як обробляють дороги (фото)
    Після відлиги вулиці Києва перетворюються на ковзанку: як обробляють дороги (фото)
    Після відлиги вулиці Києва перетворюються на ковзанку: як обробляють дороги (фото)
    Після відлиги вулиці Києва перетворюються на ковзанку: як обробляють дороги (фото)
    Після відлиги вулиці Києва перетворюються на ковзанку: як обробляють дороги (фото)
    Після відлиги вулиці Києва перетворюються на ковзанку: як обробляють дороги (фото)
    Після відлиги вулиці Києва перетворюються на ковзанку: як обробляють дороги (фото)

    У середу за прогнозами синоптиків очікується сніг.

    Дорожники закликають водіїв бути обачними.

    Теги: прогноз погоди Київ дороги Київавтодор
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