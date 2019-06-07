Серед забудовників не знайшлося охочих зводити у Києві житло для учасників АТО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скасовано тендер на будівництво 15 багатоповерхівок на Теремках

Комунальне підприємство «Спецжитлофонд» скасувало тендер на будівництво житлових будинків з об’єктами соціальної сфери очікуваною вартістю 2,95 мільярда гривень. Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro.

Причиною скасування стало те, що пропозиції для участі в торгах не подала жодна компанія.

Згідно з умовами тендеру, планувалося замовити будівництво житлових будинків з об’єктами соціальної сфери, в тому числі за програмою «Доступне житло» і для забезпечення житлом учасників АТО, між вулицями Жулянською та Чабанівською в Голосіївському районі. Про це пише 3m2.

Ділянка будівництва розташована в Голосіївському районі і входить до складу 4-го мікрорайону житлового району «Теремки — III» на кордоні Києва та Київської області (територія села Гатне). Загальна площа території для будівництва становить 8,8527 га.

На ділянці розташовані споруди, що підлягають знесенню, а також зелені насадження, більшість з яких підлягає видаленню.

У першій частині кварталу будівництва планувалося звести 6 житлових будинків поверховістю 26 поверхів, у другій частині — 8 житлових будинків поверховістю 26 поверхів, а також один 6-секційний 10-поверховий житловий будинок.

Ділянка під забудову була передана КП «Спецжитлофонд» рішенням Київської міської ради від 6 липня 2017 року про надання ділянки для будівництва житлових будинків, в тому числі за програмою «Доступне житло», і об’єктів соціальної сфери, а також рішенням Київради від 20 грудня 2017 року про виділення землі для будівництва житлових будинків для забезпечення житлом учасників АТО і громадян, які перебувають на квартирному обліку.

За умовами тендеру, 15 багатоповерхівок повинні були бути побудовані до 2029 року.

КП «Спецжитлофонд» підпорядковується Департаменту будівництва та житлового забезпечення Київської міськдержадміністрації.