Столичний забудовник заплатить 3 млн грн штрафу за обман покупців



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Забудовник в рекламі обіцяв збудувати автостоянку біля нового ЖК Park Land, проте ця територія не належить «Скайпарк Груп»

Компанія обіцяла збудувати паркінг на чужій земельній ділянці

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував київського забудовника ТОВ «Скайпарк Груп», який реалізує проект будівництва в Солом'янському районі Києва житлового комплексу Park Land.

Забудовника оштрафували на 3 млн грн за надання покупцям квартир недостовірної інформації, повідомляється на сайті АМКУ.

Зазначається, що забудовник в рекламі обіцяв збудувати автостоянку біля нового ЖК Park Land, проте ця територія не належить «Скайпарк Груп».

В Антимонопольному комітеті додали, що недобросовісна конкуренція криється в тому, що помилкові дані забудовника можуть стимулювати споживачів до придбання саме квартир в ЖК Park Land, і таким чином надавати «Скайпарк груп» переваги в конкуренції на ринку будівництва житлових і нежитлових об'єктів.

До слова, з 1 червня вступають в дію нові державні будівельні норми щодо проектування громадських будівель, за якими, зокрема, дозволено проектувати багаторівневі паркінги.