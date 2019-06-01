Набули чинності нові будівельні норми щодо підземних автостоянок



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Новими нормами допускається проектувати підземні автостоянки в громадських будинках до 5 поверхів

З 1 червня вступають в дію нові державні будівельні норми щодо проектування громадських будівель, за якими, зокрема, дозволено проектувати багаторівневі паркінги.

Новими нормами допускається проектувати вбудовані, прибудовані та вбудовано-прибудовані підземні автостоянки в громадських будинках до 5 поверхів та автоматизовані підземні автостоянки до 9 поверхів.

Згідно з новими ДБН, допускається проектувати вбудовані, прибудовані або вбудовано-прибудовані підземні автостоянки до громадських будинків з умовною висотою до 50 метрів включно, згідно з рекомендаціями щодо забезпечення протипожежного захисту підземних автостоянок до 5 поверхів включно. А автоматизовані підземні автостоянки – до 9 поверхів включно. При цьому, підземні автостоянки треба забезпечувати ліфтами або підйомниками.

Крім того, в‘їзди і виїзди з підземних і підземно-надземних гаражів повинні бути віддалені від вікон житлових будинків і приміщень громадського призначення з постійним перебуванням людей, а також від ділянок шкіл, інтернатів, оздоровчих та дошкільних закладів згідно з вимогами ДБН «Планування і забудова територій».

Як повідомлялось, Державні будівельні норми – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.

Джерело: Укрінформ