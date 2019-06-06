У столиці відкрився перший соціальний гуртожиток для дітей-сиріт (фото)



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Одночасно у гуртожитку може проживати до 30 осіб

У Подільському районі Києва відбулося відкриття першого у столиці соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це повідомила заступниця голови Київської міської державної адміністрації Марина Хонда.

«Це перший комунальний соціальний гуртожиток для хлопчиків, які зможуть тут проживати з 15 років. Це якраз той період, коли вони можуть вступати до професійно-технічних навчальних закладів. Завдання таких гуртожитків – адаптувати дитину до життя в суспільстві та навчити її елементарним речам: розпоряджатися грошима, доглядати за собою, готувати», – розповіла Хонда.

За її словами, завданнями цього гуртожитку є надання соціальних послуг підтриманого проживання, соціальної інтеграції дітей, які тимчасово тут проживають.

«Наше завдання – зробити так, щоб більшість дітей-сиріт проживали у дитячих будинках сімейного типу. Проте, якщо такої можливості немає, то в нагоді стануть такі соціальні гуртожитки, які допоможуть їм швидше адаптуватися в суспільстві. Такої системи немає в інтернатних закладах», – зауважила Хонда.

Вона також запевнила, що місто постійно працює над забезпеченням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

«Ми почали проект такого ж соціального гуртожитку для дівчат на лівому березі столиці в Дніпровському районі. Додатково впроваджуємо доплати від міста на підтримку дитячих будинків сімейного типу. Також спільно з КП «Фармація» готуємо програму, яка дозволить отримувати значні знижки на ліки для дітей, які проживають в дитячих будинках сімейного типу», – додала Хонда.

Цей соціальний гуртожиток – заклад для тимчасового проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб віком від 18 до 23 років.

У соціальному гуртожитку створено всі соціально-побутові умови для тимчасового проживання: кімнати розраховані на проживання 2-3 осіб, кухня обладнана побутовою технікою та необхідним інвентарем, наявні пральні машини, обладнанні місця для занять та відпочинку.

Одночасно у гуртожитку може проживати до 30 осіб.