Автори проекту «моста Кличка» назвали свої помилки



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Команда, яка зводила міст, поспішала до Дня Києва

Один із авторів проекту нещодавно відкритого пішохідно-велосипедного мосту, що з’єднав парк «Володимирська гірка» та Арку дружби народів, Андрій Миргородський назва декілька причин, чому сиплеться скляна підлога на мосту. Своїми думками він поділився у Facebook.

«Ми дійсно хотіли зробити киянам подарунок до свята але не врахували деякі моменти. Це дійсно наша помилка. Ми поспішали. По хорошому треба було почекати ще кілька днів. Поки застигне повністю асфальт, поки прибереться крихта з покриття, поки підніметься трава... Це називається передпусковий період. І в світі він триває тижнями», - вказав Миргородський.

Але команді, яка зводила міст, принципово було зробити подарунок місту до Дня Києва.

Він подякував всім причетним до будівництва і всім киянам та гостям столиці, яким міст сподобався.

При цьому Миргородський зазначив: «Ми не врахували, що поруч з нормальними людьми по мосту пройдуть виродки! У нормах це не враховують і ми якось не підготувалися... Наша команда не очікувала, що серед нормальних людей прийдуть нелюди з цеглинами і будуть ними перевіряти міцність захисного скла (яке, до речі, тимчасове через крихти від асфальту), будуть стріляти в нього з пневматики. Ми не врахували людей, які будуть вночі ходити по перилах мосту і під улюлюкання друзів стрибати з перил на тимчасове скло... Ми не врахували, що в Україні ще є люди, які вночі малюють фарбою на склі огорожі слова, які у них в головах... Ми не врахували вандалів. У єврокахв про них нічого не сказано... Ми просто хотіли зробити подарунок, показати, що ми готові називатися цивілізацією!».

Нагадаємо, у День Києва, 26 травня, на новому пішохідно-велосипедному мосту між аркою Дружби народів і парк «Володимирська гірка», який відкрили напередодні ввечері в подарунок киянам, тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків. Всіх людей екстрено евакуювали з мосту.

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