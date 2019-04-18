На будівництві у Києві знайшли п'ять снарядів
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Піротехніки знищили виявлені снаряди на полігоні
За минулу добу, 17 квітня, у Києві піротехніки вилучили та знищили 7 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.
Так, 17 квітня на проспекті Академіка Глушкова 1, що у Голосіївському районі столиці, групою піротехнічних робіт Мобільного рятувального центру було виявлено артилерійський снаряд Д-105 мм. Також в урочищі Лиса гора, що в тому ж районі, виявлено артилерійський снаряд АС-76 мм. А на вулиці Свірстюка 4, що в Дніпровському районі, на будівництві виявлено артилерійські снаряди АС-76 у кількості 5 одиниць. Всі боєприпаси часів Другої світової війни.
Групою піротехнічних робіт Мобільного рятувального центру ДСНС України виявлені снаряди вилучено та знищено на полігоні.
Всього з початку року на території Києва було вилучено та знищено 382 вибухонебезпечних предмети Другої світової війни.
Як повідомлялося, 16 квітня у Києві піротехніки виявили та знищили 90 боєприпасів часів Другої світової війни.