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    Новини

    На будівництві у Києві знайшли п'ять снарядів

    • Розсилка
    На будівництві у Києві знайшли п'ять снарядів

    Піротехніки знищили виявлені снаряди на полігоні

    За минулу добу, 17 квітня, у Києві піротехніки вилучили та знищили 7 одиниць вибухонебезпечних предметів.

    Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

    Так, 17 квітня на проспекті Академіка Глушкова 1, що у Голосіївському районі столиці, групою піротехнічних робіт Мобільного рятувального центру було виявлено артилерійський снаряд Д-105 мм. Також в урочищі Лиса гора, що в тому ж районі, виявлено артилерійський снаряд АС-76 мм. А на вулиці Свірстюка 4, що в Дніпровському районі, на будівництві виявлено артилерійські снаряди АС-76 у кількості 5 одиниць. Всі боєприпаси часів Другої світової війни.

    Групою піротехнічних робіт Мобільного рятувального центру ДСНС України виявлені снаряди вилучено та знищено на полігоні.

    Всього з початку року на території Києва було вилучено та знищено 382 вибухонебезпечних предмети Другої світової війни.

    Як повідомлялося, 16 квітня у Києві піротехніки виявили та знищили 90 боєприпасів часів Другої світової війни.

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