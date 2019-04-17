Під час будівництва у Києві виявлено півсотні снарядів



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Минулої доби у столиці знайшли та знищили 90 боєприпасів

У вівторок, 16 квітня, у Києві піротехніки виявили та знищили 90 боєприпасів часів Другої світової війни. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

Так, 16 квітня рятувальної служби надійшло повідомлення про те, що у лісі неподалік від вул. Крайньої, що в Деснянському районі столиці, громадяни під час прогулянки виявили підозрілі предмети. На місце події прибули піротехніки Мобільного рятувального центру ДСНС України, які виявили артилерійські снаряди АС-76 мм у кількості 27 одиниць, АС-122 мм у кількості 17 одиниць, одну одиницю АС-105 мм та одну мінометну міну ММ-120 мм.

Того ж дня до столичної Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в Дніпровському районі Києва на вул. Євгена Сверстюка, 4, під час будівельних робіт громадянами було виявлено підозрілі предмети. По прибуттю на місце події, працівники піротехнічного підрозділу виявили артилерійські снаряди АС-122 мм у кількості 43 одиниці та одну одиницю АС-76 мм.

Усі виявлені боєприпаси часів Другої світової війни.

Групою піротехнічних робіт виявлені боєприпаси було вилучено та знищено на полігоні.

Всього з початку року на території Києва вилучено та знищено 375 одиниць різнокаліберних вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

Головне управління ДСНС у Києві наголошує, що при виявленні вибухонебезпечних предметів часів минулих війн слід бути вкрай обережними.

«Перше, що треба зробити – зателефонувати за номером 101 або 102 та повідомити, де знайдений небезпечний предмет. Далі необхідно обгородити місце його знаходження та не допускати до нього інших людей, особливо дітей. Не чіпати, не пересувати, не стукати по корпусу, не розбирати вибухонебезпечний предмет. Пам’ятайте, що радіус розльоту небезпечних частин розірваного снаряда може досягати кількасот метрів», - інформують у ДСНС.

Як повідомлялося, 9 квітня у Києві піротехніки вилучили та знищили 7 вибухонебезпечних предметів.