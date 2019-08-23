Бадоєв пояснив, чому на Ході гідності не буде військової техніки



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Брифінг Алана Бадоєва на Майдані Незалежності Фото: Укрінформ

Режисер Ходи гідності хоче зробити акцент «на тих прекрасних, відважних людях, які технікою управляють»

Режисер Алан Бадоєв заявив, що на Ході гідності на День Незалежності не буде військової техніки, бо основна увага буде звернена на людей, які прославляють країну.

Про це він сказав журналістам під час брифінгу в четвер ввечері.

«Ви знаєте, що не буде їхати техніка. Не буде техніки військової, тому що акцент ми робимо на тих прекрасних, відважних людях, які цією технікою управляють: не танк, а танкіст, не літак, а льотчик. Ми хочемо звернути увагу українців на подвиги наших героїв, а герої бувають і військові, і просто ті люди, які прославляють нашу країну в всередині і поза межами», - розповів Бадоєв.

Він також повідомив, що у четвер в центрі столиці відбувалася передостання репетиція Ходи гідності.

«Як бачите, на Майдані та на вулиці Небесної сотні немає великих декорацій. Це всього лиш тумби та подіуми для того, щоб стояли люди. Люди - це те, чим ми пишаємося. Вами ми пишаємося. Ми пишаємося тими людьми, які щось зробили для країни: військові як військові, медики як медики, музиканти як музиканти, ми пишаємося талановитими людьми нашої країни», - сказав Бадоєв.

Окрім того, за його словами, на урочистостях з нагоди 28-ї річниці Незалежності України «будуть зібрані по-справжньому дивовижні люди».

«Окрім військових, тут будуть оперні співаки, якими просто зобов’язана пишатися наша країна, тому що вони давно її прославляють, тут будуть неймовірні музиканти - Скорик, Тіна Кароль, тут будуть хори, симфонічні оркестри. Кожен із цих людей прославляє нашу країну, і треба бачити їх», - підсумував режисер.

Нагадаємо, у середу, 21 серпня, на злітній смузі заводу «Антонов» у Києві пройшла генеральна репетиція до Маршу гідності на День Незалежності 24 серпня.

Раніше стали відомі подробиці підготовки ходи до Дня Незалежності.

До слова, українська співачка Тіна Кароль співатиме Гімн України під час Ходи гідності до Дня Незалежності 24 серпня.

Джерело: Укрінформ