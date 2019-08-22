У центрі Києва триває репетиція Ходи гідності (фото)



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Репетиція Ходи гідності триватиме до 23:00 Фото: 112.ua

Хода гідності на День Незалежності розпочнеться у Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні з ушанування пам'яті героїв

У четвер ввечері, 22 серпня, в Києві на Хрещатику проходить репетиція Ходи гідності, яка має відбутися на День незалежності 24 серпня.

Режисером заходу є Алан Бадоєв, режисером-постановником – Олена Коляденко.

У зв'язку з проведенням репетиції центр столиці перекрили, повідомили у пресслужбі КМДА.

Зокрема, обмежено рух транспорту на вул. Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Трьохсвятительської), і на Михайлівській (від Костьольної до вул. Хрещатик).

Хода гідності на День Незалежності розпочнеться у Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні з ушанування пам'яті героїв.

Під час хвилини мовчання пролунають сто ударів дзвона, які підхоплять інші українські міста. За задумом авторів сценарію, дзвони символізуватимуть удари серця кожного з полеглих героїв Небесної сотні.

Репетиція Ходи гідності триватиме до 23:00.

Нагадаємо, у середу, 21 серпня, на злітній смузі заводу «Антонов» у Києві пройшла генеральна репетиція до Маршу гідності на День Незалежності 24 серпня.

Раніше стали відомі подробиці підготовки ходи до Дня Незалежності.

До слова, українська співачка Тіна Кароль співатиме Гімн України під час Ходи гідності до Дня Незалежності 24 серпня.