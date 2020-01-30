У приватному будинку в Борисполі згоріла лазня (фото)



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Над ліквідацією пожежі працювали сім вогнеборців Фото: ДСНС

Загорання виникло на мансардному поверсі одноповерхової лазні

У четвер, 29 січня, сталося загорання житлового будинку у м. Бориспіль. Інформація про пожежу надійшла до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району о 09:45.

На місце події виїхав черговий караул 23–ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бориспіль та особовий склад місцевої пожежної охорони с. Іванків. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю було встановлено, що загорання виникло на мансардному поверсі одноповерхової лазні площею 70 кв. м.

Пожежу було локалізовано о 10:38 та повністю ліквідовано об 11:12.

Загалом на гасінні пожежі було задіяно 7 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Причина пожежі та сума збитків встановлюється.