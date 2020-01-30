У приватному будинку в Борисполі згоріла лазня (фото)
Загорання виникло на мансардному поверсі одноповерхової лазні
У четвер, 29 січня, сталося загорання житлового будинку у м. Бориспіль. Інформація про пожежу надійшла до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району о 09:45.
На місце події виїхав черговий караул 23–ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бориспіль та особовий склад місцевої пожежної охорони с. Іванків. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
По прибуттю було встановлено, що загорання виникло на мансардному поверсі одноповерхової лазні площею 70 кв. м.
Пожежу було локалізовано о 10:38 та повністю ліквідовано об 11:12.
Загалом на гасінні пожежі було задіяно 7 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Причина пожежі та сума збитків встановлюється.