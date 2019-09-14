На дорогах Києва 16 вересня буде обмежено рух



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Обмеження пов'язані з візитом в Київ президента Словаччини

У зв’язку з візитом в Київ президента Словаччини Зузани Чапутової у столиці в понеділок, 16 вересня, можливі обмеження дорожнього руху. Про це повідомляє прес-служба Управління Державної охорони.

Обмеження руху можливі у кількох районах Києва.

«Звертаємо увагу жителів і гостей Києва на те, що в понеділок 16 вересня у зв’язку з візитом в Україну президентки Словацької Республіки Зузани Чапутової можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху в Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Подільському, Шевченківському районах столиці, а також на Бориспільському шосе», - вказано у повідомленні.

Зазначається, що УДО забезпечуватиме безпеку та надаватиме супровід делегації Словацької республіки на території України під час офіційного візиту 16 вересня.