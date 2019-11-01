У Києві поліція затримала викрадача авто (фото, відео)



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Двоє чоловіків намагалися викрасти автомобіль «Тойота» Фото: Нацполіція

Молодик разом із товаришем розбив скло позашляховика та намагався завести автомобіль

Столичні поліцейські затримали чоловіка за підозрою у незаконному заволодінні автомобілем.

Під час відпрацювання Подільського району столиці працівники карного розшуку на вулиці Захарівській помітили двох підозрілих осіб, які знаходились в «Тойоті». З метою перевірки документів поліцейські почали наближатися до авто, однак чоловіки відчинили двері та кинулися навтьоки. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як розповів начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко, двоє чоловіків розбили скло у машині та за допомогою саморобного пристрою намагались завести двигун.

«Побачивши, що до них наближаються поліцейські, зловмисники почали тікати. Під час затримання один із них став погрожувати оперативним працівникам ножем, однак його дії припинили і затримали на місці. Інший фігурант встиг втекти, його особу ми встановлюємо та вживаємо заходи з метою встановлення його місця знаходження», - повідомив правоохоронець.

Правопорушником виявився 29-річний уродженець Житомирської області, раніше судимий за незаконне поводження зі зброєю.

Розпочаті кримінальні провадження за частиною другою статті 15, частиною другою статті 289 (Замах на незаконне заволодіння транспортним засобом) та за частиною другою статті 342 (Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків) Кримінального кодексу України. Затриманому оголошено підозру та судом обирається запобіжний захід. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.